DEHS

Crime ocorreu no bairro Jorge Teixeira; suspeito está foragido.

Manaus (AM) – A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) divulgou a imagem de Antônio França Montenegro de Lima, de 42 anos, conhecido como “Peladinho”, que está sendo procurado pelo homicídio de Ramon Pereira da Silva, de 26 anos. O crime ocorreu no dia 24 de novembro, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

De acordo com a investigação, a vítima foi morta a golpes de faca durante uma briga com vizinhos. Ramon chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Investigação aponta autoria do crime

Segundo o delegado Fernando Damasceno, adjunto da DEHS, as diligências iniciadas após o crime indicaram que Antônio França Montenegro de Lima seria o autor do homicídio.

“As investigações foram iniciadas e foi possível constatar que ‘Peladinho’ seria o autor do crime. Solicitamos a colaboração da população com informações que possam contribuir para a localização do suspeito”, afirmou o delegado.

Disque-denúncia

A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Antônio França Montenegro de Lima seja repassada pelos seguintes canais:

Disque-denúncia da DEHS: (92) 98118-9535

(92) 98118-9535 Polícia Civil do Amazonas: 197 ou (92) 3667-7575

197 ou (92) 3667-7575 Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM): 181

A identidade do informante será mantida em absoluto sigilo.

Leia mais:

Imagem de homem procurado por homicídio em Coari é divulgada