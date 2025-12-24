Denúncia

Crime aconteceu no dia 1º de dezembro deste ano, durante uma corrida de mototáxi

Um mototaxista de 35 anos foi preso, na terça-feira (23), por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos, em São Paulo de Olivença, interior do Amazonas. O crime aconteceu no dia 1º de dezembro deste ano, durante uma corrida de mototáxi, no município.

Conforme o delegado Igor Nunes, a vítima mencionou, em escuta especializada, que, no dia do crime, solicitou a corrida de moto após as atividades escolares.

“Durante o percurso para a sua residência, o homem que conduzia a motocicleta passou a apresentar comportamentos inadequados, como proferir comentários causando desconforto à adolescente. Ainda durante o trajeto, o autor alterou o percurso para local ermo”, contou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, a adolescente também relatou que o indivíduo deu-lhe um beijo e passou a mão em seus seios. Em determinado momento, ela conseguiu pular do veículo e buscar auxílio em uma residência próxima.

“No local, ela foi acolhida por uma testemunha. Posteriormente, a vítima relatou o ocorrido à sua mãe e compareceram na delegacia para realizar a denúncia. Diante dos elementos de informação, solicitamos à Justiça o mandado de prisão preventiva contra o autor”, disse Igor Nunes.

A ordem judicial foi prontamente deferida e cumprida na terça-feira, na rua Eloy Rabelo, bairro Campinas, no município.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e já se encontra à disposição do Poder Judiciário.

(*) Com informações da assessoria

