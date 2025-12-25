Abordagem

Policial foi atingido durante abordagem na Baixada Fluminense e permanece internado em estado grave

Um policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi atingido por um disparo de arma de fogo efetuado por um agente do programa Segurança Presente nesta quarta-feira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com o g1, os policiais abordaram um carro estacionado em frente a uma loja na Avenida Dr. Manoel Teles, próximo ao calçadão do município. Durante a abordagem, o motorista iniciou uma discussão e alegou ser policial militar.

Disparo atingiu a perna do policial

Ainda conforme as informações, o PM teria levado a mão à cintura. Diante da ação, o agente do Segurança Presente efetuou o disparo, que atingiu a perna do policial do Bope. (Transição: “Em seguida”)

O policial foi socorrido e permanece internado no Hospital de Saracuruna. O estado de saúde é considerado grave.

Apuração fica a cargo da Polícia Civil

De acordo com o comando do 15º BPM (Duque de Caxias), a ocorrência não está sob responsabilidade da Polícia Militar.

Já a assessoria do Segurança Presente informou que a operação encaminhou todas as informações para a 59ª DP (Duque de Caxias) e aguarda a apuração dos fatos.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que os envolvidos serão ouvidos e que diligências estão em andamento para esclarecer o caso.

*Com informações do Extra

