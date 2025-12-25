Um policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi atingido por um disparo de arma de fogo efetuado por um agente do programa Segurança Presente nesta quarta-feira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
De acordo com o g1, os policiais abordaram um carro estacionado em frente a uma loja na Avenida Dr. Manoel Teles, próximo ao calçadão do município. Durante a abordagem, o motorista iniciou uma discussão e alegou ser policial militar.
Disparo atingiu a perna do policial
Ainda conforme as informações, o PM teria levado a mão à cintura. Diante da ação, o agente do Segurança Presente efetuou o disparo, que atingiu a perna do policial do Bope. (Transição: “Em seguida”)
O policial foi socorrido e permanece internado no Hospital de Saracuruna. O estado de saúde é considerado grave.
Apuração fica a cargo da Polícia Civil
De acordo com o comando do 15º BPM (Duque de Caxias), a ocorrência não está sob responsabilidade da Polícia Militar.
Já a assessoria do Segurança Presente informou que a operação encaminhou todas as informações para a 59ª DP (Duque de Caxias) e aguarda a apuração dos fatos.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que os envolvidos serão ouvidos e que diligências estão em andamento para esclarecer o caso.
*Com informações do Extra
Leia mais:
Bolsonaro passa por cirurgia de hérnia nesta quinta no DF Star