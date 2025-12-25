Uma mulher, de 28 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (25) durante um capotamento de carro na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Segundo vídeo publicado nas redes sociais, a vítima, que estava no carro de cor branca, teve a cabeça esmagada durante o acidente.
Trânsito foi bloqueado
O trânsito no sentido bairro-centro ficou congestionado e policiais militares precisaram atuar para liberar a via.
IML e investigação policial
O carro do Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo da vítima. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para a ocorrência. Policiais iniciaram investigação para apurar as causas do acidente, sem descartar a possibilidade de que o condutor estivesse embriagado.
