Max Gabriel nasceu às 0h01, em parto cesariano, pesando 4,34 kg; mãe e filho recebem assistência multiprofissional

O Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL) registrou, às 0h01 desta quinta-feira (25), o parto do primeiro bebê nascido no Natal de 2025 na rede estadual de saúde do Amazonas. Max Gabriel nasceu de parto cesariano, com 4,340 kg, 52 centímetros e 40 semanas de gestação, conforme informou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

O recém-nascido é filho de Inês do Carmo, 39 anos, e Maximino Lima, 41, moradores da comunidade do Ariaú, no município de Iranduba, a 27 km de Manaus. Segundo a mãe, as contrações começaram na terça-feira (23/12), motivando a ida à capital.

“Esperei muito por esse dia. Foram meses de expectativa e, agora, posso finalmente conhecer meu bebê”, disse Inês.

“Ficamos surpresos e felizes em saber que nosso bebê é o primeiro a nascer no Natal”, relatou o pai.

Assistência multiprofissional

Após o parto, mãe e filho seguem recebendo cuidados integrais da equipe multiprofissional do IMDL. A previsão de alta hospitalar é de até 72 horas.

A médica obstetra Simone Rangel destacou o significado especial do nascimento no Natal:

“Trazer uma vida ao mundo já é emocionante. Em pleno Natal, esse momento ganha ainda mais significado. É um privilégio acolher uma nova vida, símbolo de esperança para todos nós.”

A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, ressaltou a importância de manter a rede de saúde organizada, preparada para garantir atendimento humanizado e qualificado a gestantes e recém-nascidos, inclusive durante feriados.

Avanços na saúde materno-infantil

Nayara Maksoud destacou que os avanços na assistência obstétrica da rede estadual têm contribuído para a redução da mortalidade materna no Amazonas, que caiu para 49,2% em 2024, em relação ao ano anterior. Segundo ela, os resultados refletem o fortalecimento do pré-natal, a ampliação do acesso às maternidades e o trabalho integrado das equipes multiprofissionais.

Funcionamento da rede estadual durante o feriado

Durante o Natal, Ano Novo e pontos facultativos de 26/12/2025 e 02/01/2026, as 25 unidades de urgência e emergência da capital, incluindo sete maternidades, funcionarão 24 horas.

No período, mais de 21 mil profissionais da saúde estarão em plantão, garantindo atendimento em maternidades, prontos-socorros adultos e infantis, UPAs, SPAs e o Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam).

Nos 61 municípios do interior, hospitais com salas de parto operam em regime de plantão 24 horas, contando com UTIs aéreas, frota de ambulâncias e logística integrada para transferências emergenciais.

