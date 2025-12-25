segurança

Polícia realiza buscas em mata e bairros da cidade; população pode colaborar pelo 190

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) enviou nesta quinta-feira (25) a Maués a Tropa Especializada da Polícia Militar do Estado do Amazonas. O reforço chegou ao município para intensificar as buscas pelos fugitivos do Sistema Prisional de Maués (UPM).

Policiais da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (10ª CIPM Maués) e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizaram incursões em áreas de mata e bairros da cidade. Um dos fugitivos já foi recapturado e levado à delegacia local.

Durante as operações, outros homens foram presos. Com eles, a polícia apreendeu drogas e armas de fogo.

A SSP-AM solicita a colaboração da população de Maués para localizar os fugitivos. Informações podem ser repassadas pelo número 190, com sigilo garantido ao denunciante.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

PM do Bope é baleado por agente do Segurança Presente em Caxias