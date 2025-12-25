Operação fim de ano

Irregularidades foram flagradas entre a noite de quarta (24) e a madrugada desta quinta-feira (25)

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) registrou 230 infrações de trânsito entre a noite de quarta-feira (24) e a madrugada desta quinta-feira (25), durante a Operação Fim de Ano Seguro 2025. A ação ocorreu em todas as zonas de Manaus.

A operação começou na terça-feira (23/12) e seguirá até 1º de janeiro de 2026, com foco no reforço da segurança viária durante as festas de fim de ano na capital e na região metropolitana. Mais de 120 agentes de trânsito atuam na fiscalização.

Principais infrações registradas no Natal

Durante o feriado de Natal, a equipe de Fiscalização do Detran-AM identificou como infrações mais recorrentes:

Dirigir sob a influência de álcool (38)

Veículo não licenciado (36)

Recusa ao teste do etilômetro (34)

Conduzir veículo sem equipamento obrigatório (24)

Motociclista sem capacete (24)

Dirigir sem habilitação (18)

Veículo com descarga livre (13)

Permitir condução a pessoa sem CNH (12)

Passageiro de moto sem capacete (10)

Veículo sem placa de identificação (9)

Ação também busca conscientização

Segundo o diretor-presidente do Detran-AM, David Fernandes, além da fiscalização, as ações realizadas neste período têm caráter educativo.

“Estamos em um momento festivo, de grande fluxo na cidade. Então, esta é mais uma oportunidade de enfatizar a importância das boas práticas no trânsito para que todos cheguem aos seus destinos sãos e salvos. Nossa fiscalização vai além das punições por infrações de trânsito: queremos mostrar que todos devem colaborar. Seguimos com nossas equipes nas ruas até o início de 2026 para evitar sinistros e vítimas”, afirmou.

*Com informações da assessoria

