O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) registrou 230 infrações de trânsito entre a noite de quarta-feira (24) e a madrugada desta quinta-feira (25), durante a Operação Fim de Ano Seguro 2025. A ação ocorreu em todas as zonas de Manaus.
A operação começou na terça-feira (23/12) e seguirá até 1º de janeiro de 2026, com foco no reforço da segurança viária durante as festas de fim de ano na capital e na região metropolitana. Mais de 120 agentes de trânsito atuam na fiscalização.
Principais infrações registradas no Natal
Durante o feriado de Natal, a equipe de Fiscalização do Detran-AM identificou como infrações mais recorrentes:
- Dirigir sob a influência de álcool (38)
- Veículo não licenciado (36)
- Recusa ao teste do etilômetro (34)
- Conduzir veículo sem equipamento obrigatório (24)
- Motociclista sem capacete (24)
- Dirigir sem habilitação (18)
- Veículo com descarga livre (13)
- Permitir condução a pessoa sem CNH (12)
- Passageiro de moto sem capacete (10)
- Veículo sem placa de identificação (9)
Ação também busca conscientização
Segundo o diretor-presidente do Detran-AM, David Fernandes, além da fiscalização, as ações realizadas neste período têm caráter educativo.
“Estamos em um momento festivo, de grande fluxo na cidade. Então, esta é mais uma oportunidade de enfatizar a importância das boas práticas no trânsito para que todos cheguem aos seus destinos sãos e salvos. Nossa fiscalização vai além das punições por infrações de trânsito: queremos mostrar que todos devem colaborar. Seguimos com nossas equipes nas ruas até o início de 2026 para evitar sinistros e vítimas”, afirmou.
*Com informações da assessoria
Leia mais:
Detran-AM inicia operação de fim de ano para reforçar segurança no trânsito