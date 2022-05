Sem contrato com a TV Globo, Douglas Silva negocia com a Netflix

De acordo com a jornalista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, pessoas próximas ao ator afirmam que a gigante do streaming chegou a procurar os representantes de DG

São Paulo (SP) – O ator Douglas Silva foi um dos destaques do BBB22. O pai de Maria Flor e Morena é amado pelo público e, ao que tudo indica, também conquistou o coração da Netflix. Sem contrato fixo com a Globo, o ator estaria negociando com a plataforma de streaming.

De acordo com a jornalista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, pessoas próximas ao ator afirmam que a gigante do streaming chegou a procurar os representantes de DG.

Eles, no entanto, não confirmam a informação por conta de uma cláusula de confidencialidade que existe no contrato da plataforma.

*Com informações do Metrópoles

Edição Web: Bruna Oliveira

