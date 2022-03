No BBB22, Douglas sofre mal-estar e precisa ser socorrido

O ator não se sentiu bem durante uma ação publicitária do programa, e precisou ser socorrido pelos dummies

Durante uma dinâmica de uma ação publicitária do BBB22, na tarde desta terça-feira (22), o ator Douglas Silva passou mal. Na atividades, os brothers participaram de uma partida de pebolim humano, na área externa da casa, porém, no decorrer da brincadeira, Douglas se deitou no chão e foi socorrido por dummies.

O ator apoiou os pés em um banco e recebeu uma garrafa d’água da equipe do programa. A dinâmica foi pausada enquanto os funcionários checavam se o brother estava bem.

O Globoplay chegou a reprisar as imagens para os telespectadores do pay-per-view para descobrir se ele havia sofrido alguma lesão, mas não viram nada no vídeo.

Quando a ação chegou ao fim, os colegas questionaram o ator sobre o motivo dele ter abandonado a brincadeira. “Foi do nada, comecei a ficar zonzo. Isso nunca aconteceu. Achei que fosse desmaiar”, explicou.

Douglas ainda contou que Paulo André chutou seu pé acidentalmente.

* Com informações do site Metrópoles

Edição Web: Bruna Oliveira

