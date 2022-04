Apresentador da Globo chama Arthur, do BBB22, de “manipulador”

Uma das qualidades de Arthur Aguiar, participante do BB22, é ser manipulador. É o que pensa Manoel Soares, apresentador do programa É de Casa, da Rede Globo. O elogio controverso foi ao ar neste sábado (16) quando o programa repercutia a formação do Paredão na noite anterior. Além do ator, Douglas Silva, Eliezer e Jessilane estão na briga.

O apresentador comentou a decisão de Arthur de puxar Douglas para o Paredão. O líder, Gustavo, havia indicado Eli e Jessi, e também desempatou a votação na casa optando pelo marido de Maira Cardi.

“Essa estratégia de colocar o DG está diretamente ligada ao que acho de mais interessante no Arthur. Ele tem uma visão de jogo com relação ao sentimento do público. O Arthur consegue, com muita maestria, manipular os nossos sentimentos em favor dele com tranquilidade, e acho que é mérito dele como jogador”, opinou Manoel Soares no programa global.

“Se ele joga o Scooby, que trabalha mais ou menos com os mesmos sentimentos e as mesmas agendas emocionais que ele, ele divide votação. Eu acho que a escolha dele não foi de mau cálculo, tão aleatória. Foi totalmente estratégica”, argumentou o apresentador.

Leia mais:

