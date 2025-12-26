Violência

Suspeito de 35 anos atacou vítima de 42 anos após discussão durante festa natalina

Uma briga termina em morte no Natal no município de Beruri, no interior do Amazonas. O crime aconteceu durante a madrugada, quando um homem de 35 anos matou outro, de 42, após uma discussão. A polícia prendeu o suspeito em flagrante.

De acordo com o delegado Jailton Santos, o autor contou que ingeriu bebida alcoólica após as festividades natalinas. Em seguida, ele encontrou a vítima, com quem já mantinha desentendimentos anteriores.

Segundo o delegado, por volta das 3h da madrugada, os dois iniciaram uma discussão. Logo depois, um terceiro tentou intervir. Ainda assim, os envolvidos passaram a trocar socos. Durante a briga, o suspeito sacou uma arma branca que carregava na cintura e atingiu a vítima no abdômen.

Após o ataque, socorristas levaram a vítima a uma unidade hospitalar. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Com isso, a briga termina em morte no Natal, confirmando o homicídio.

Na mesma madrugada, a equipe policial recebeu a denúncia e iniciou as diligências. Em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), os agentes coletaram informações e realizaram buscas pelo município.

Durante as investigações, os policiais foram até a residência do suspeito. No entanto, ele já seguia voluntariamente para a delegacia. Na unidade policial, os agentes autuaram o homem em flagrante por homicídio consumado. Ele aguarda audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

