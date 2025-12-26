Durante uma abordagem no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, na madrugada de quinta-feira (25), agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) agrediram uma mulher e chutaram um homem, segundo moradores que registraram os atos em vídeo.
A confusão começou durante uma fiscalização de trânsito envolvendo uma motocicleta e evoluiu para confrontos com pessoas presentes no local.
As imagens mostram a confusão entre os agentes e um grupo de pessoas na rua. Além disso, os vídeos registram toda a movimentação de forma detalhada.
O Detran-AM explicou que a ação começou após o acompanhamento de uma motocicleta. Ao ver a equipe de fiscalização, o condutor entrou no sentido contrário, fez ultrapassagens perigosas e não usava capacete.
Em seguida, ao chegar na rua, o homem escondeu a moto dentro de uma residência. Pessoas próximas cercaram os agentes. Uma mulher, ainda não identificada, tentou puxar a arma de um policial. O condutor já foi identificado, disse o órgão.
Enquanto isso, em um trecho do vídeo, uma mulher discute com os agentes e grita: “ele é trabalhador, pai de família”, enquanto os oficiais repreendem alguns homens.
Logo após, um agente com capacete persegue um homem e dá um chute em suas costas. É possível ouvir o homem gritar “respeita” durante a confusão.
Além disso, outro agente segura uma mulher e a empurra no meio da rua, fazendo-a cair perto do meio-fio.
O Detran-AM informou que todos os fatos estão sendo apurados e que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas.
