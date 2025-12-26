Violência

Imagens mostram os agentes envolvidos em uma confusão com um grupo de pessoas em uma rua do bairro

Durante uma abordagem no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, na madrugada de quinta-feira (25), agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) agrediram uma mulher e chutaram um homem, segundo moradores que registraram os atos em vídeo.

A confusão começou durante uma fiscalização de trânsito envolvendo uma motocicleta e evoluiu para confrontos com pessoas presentes no local.

As imagens mostram a confusão entre os agentes e um grupo de pessoas na rua. Além disso, os vídeos registram toda a movimentação de forma detalhada.

O Detran-AM explicou que a ação começou após o acompanhamento de uma motocicleta. Ao ver a equipe de fiscalização, o condutor entrou no sentido contrário, fez ultrapassagens perigosas e não usava capacete.

Em seguida, ao chegar na rua, o homem escondeu a moto dentro de uma residência. Pessoas próximas cercaram os agentes. Uma mulher, ainda não identificada, tentou puxar a arma de um policial. O condutor já foi identificado, disse o órgão.

Enquanto isso, em um trecho do vídeo, uma mulher discute com os agentes e grita: “ele é trabalhador, pai de família”, enquanto os oficiais repreendem alguns homens.

Logo após, um agente com capacete persegue um homem e dá um chute em suas costas. É possível ouvir o homem gritar “respeita” durante a confusão.

Além disso, outro agente segura uma mulher e a empurra no meio da rua, fazendo-a cair perto do meio-fio.

O Detran-AM informou que todos os fatos estão sendo apurados e que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas.

