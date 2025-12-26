Registros

Nome masculino lidera o ranking estadual nos Cartórios de Registro Civil. Helena e Aurora completam o topo entre as preferências das famílias amazonenses.

O nome Ravi foi o mais escolhido pelos pais no Amazonas em 2025. Ao todo, 369 crianças foram registradas com o nome no estado, garantindo a liderança no ranking dos nomes mais registrados nos Cartórios de Registro Civil amazonenses neste ano.

Na sequência aparecem Helena, com 352 registros, e Aurora, com 339, evidenciando a forte presença de nomes curtos, sonoros e de fácil pronúncia entre as preferências das famílias do estado. O ranking também aponta equilíbrio entre nomes tradicionais e tendências contemporâneas, com destaque tanto para nomes bíblicos quanto para escolhas modernas.

O levantamento integra a base do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), entidade que congrega os Cartórios de Registro Civil do país e reúne informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos registrados em todo o território nacional. A plataforma permite consultas por nomes simples ou compostos, com recortes por estados e municípios, oferecendo um panorama detalhado das tendências regionais.

Além dos líderes, figuram entre os nomes mais registrados no Amazonas: Arthur (337), Maria (308), Heitor (281), Miguel (277), Maria Cecília (271), Gael (268) e Maria Helena (265). O ranking estadual também destaca a recorrência de nomes femininos clássicos como Maria, além de nomes compostos e opções bíblicas amplamente difundidas no estado.

“O ranking mostra como as escolhas das famílias acompanham tanto valores afetivos e culturais quanto tendências que se consolidam nacionalmente. Os Cartórios de Registro Civil têm a missão de acolher essas escolhas e transformá-las em identidade, cidadania e segurança jurídica desde os primeiros dias de vida”, afirma David Gomes David, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Anoreg/AM).

10 nomes mais registrados no AM em 2025 (Geral)

1º Ravi – 369

2º Helena – 352

3º Aurora – 339

4º Arthur – 337

5º Maria – 308

6º Heitor – 281

7º Miguel – 277

8º Maria Cecília – 271

9º Gael – 268

10º Maria Helena – 265

10 nomes mais registrados no AM em 2025 (Masculino)

1º Ravi – 369

2º Arthur – 337

3º Heitor – 281

4º Miguel – 277

5º Gael – 268

6º Noah – 239

7º Samuel – 227

8º Theo – 221

9º Gabriel – 215

10º Anthony – 199

10 nomes mais registrados no AM em 2025 (Feminino)

1º Helena – 352

2º Aurora – 339

3º Maria – 308

4º Maria Cecília – 271

5º Maria Helena – 265

6º Maitê – 246

7º Cecília – 206

8º Eloá – 174

9º Maria Alice – 170

10º Alice – 169

