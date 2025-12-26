O nome Ravi foi o mais escolhido pelos pais no Amazonas em 2025. Ao todo, 369 crianças foram registradas com o nome no estado, garantindo a liderança no ranking dos nomes mais registrados nos Cartórios de Registro Civil amazonenses neste ano.
Na sequência aparecem Helena, com 352 registros, e Aurora, com 339, evidenciando a forte presença de nomes curtos, sonoros e de fácil pronúncia entre as preferências das famílias do estado. O ranking também aponta equilíbrio entre nomes tradicionais e tendências contemporâneas, com destaque tanto para nomes bíblicos quanto para escolhas modernas.
O levantamento integra a base do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), entidade que congrega os Cartórios de Registro Civil do país e reúne informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos registrados em todo o território nacional. A plataforma permite consultas por nomes simples ou compostos, com recortes por estados e municípios, oferecendo um panorama detalhado das tendências regionais.
Além dos líderes, figuram entre os nomes mais registrados no Amazonas: Arthur (337), Maria (308), Heitor (281), Miguel (277), Maria Cecília (271), Gael (268) e Maria Helena (265). O ranking estadual também destaca a recorrência de nomes femininos clássicos como Maria, além de nomes compostos e opções bíblicas amplamente difundidas no estado.
“O ranking mostra como as escolhas das famílias acompanham tanto valores afetivos e culturais quanto tendências que se consolidam nacionalmente. Os Cartórios de Registro Civil têm a missão de acolher essas escolhas e transformá-las em identidade, cidadania e segurança jurídica desde os primeiros dias de vida”, afirma David Gomes David, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Anoreg/AM).
10 nomes mais registrados no AM em 2025 (Geral)
1º Ravi – 369
2º Helena – 352
3º Aurora – 339
4º Arthur – 337
5º Maria – 308
6º Heitor – 281
7º Miguel – 277
8º Maria Cecília – 271
9º Gael – 268
10º Maria Helena – 265
10 nomes mais registrados no AM em 2025 (Masculino)
1º Ravi – 369
2º Arthur – 337
3º Heitor – 281
4º Miguel – 277
5º Gael – 268
6º Noah – 239
7º Samuel – 227
8º Theo – 221
9º Gabriel – 215
10º Anthony – 199
10 nomes mais registrados no AM em 2025 (Feminino)
1º Helena – 352
2º Aurora – 339
3º Maria – 308
4º Maria Cecília – 271
5º Maria Helena – 265
6º Maitê – 246
7º Cecília – 206
8º Eloá – 174
9º Maria Alice – 170
10º Alice – 169
