Violência no campo

Alzira Maria Theodoro Luiz, de 43 anos, tentou escapar dos criminosos após os primeiros disparos, mas foi alcançada e morta dentro da própria casa.

Mutum (MG) – A influenciadora do agro Alzira Maria Theodoro Luiz, de 43 anos, morreu após ser baleada dentro da própria casa na zona rural de Mutum, em Minas Gerais, na manhã de domingo (7). A Polícia Militar investiga a motivação do crime.

Segundo a corporação, os policiais receberam o chamado por volta das 9h18 para atender uma ocorrência de homicídio no Córrego da Mata Fria. Quando chegaram ao local, encontraram a vítima caída no chão, já sem sinais vitais, com um ferimento causado por disparo de arma de fogo na região da nuca.

Como aconteceu o crime

Testemunhas relataram ter ouvido entre três e quatro disparos pouco antes do crime. Entre as pessoas ouvidas pela polícia estão dois vizinhos, além do irmão e do filho da vítima.

De acordo com a análise inicial dos investigadores, Alzira estava na varanda da residência quando os suspeitos chegaram em uma motocicleta vermelha, possivelmente uma Honda.

Em seguida, os criminosos efetuaram os primeiros disparos ainda na área externa da casa. Um dos tiros atingiu uma parede, enquanto outro acertou uma mesa da varanda.

Vítima tentou fugir dos atiradores

Após os disparos iniciais, Alzira correu para dentro da residência na tentativa de escapar. Em seguida, atravessou vários cômodos e tentou sair por uma janela localizada em um dos quartos.

No entanto, os criminosos a alcançaram antes da fuga. Por isso, a vítima morreu no local.

Durante as buscas, equipes da Polícia Militar localizaram uma motocicleta seguindo por uma estrada de terra em direção ao município de Aimorés. Apesar disso, os policiais não conseguiram identificar a placa do veículo.

Polícia apreendeu materiais no local

A perícia recolheu dois estojos de munição calibre 9 milímetros e dois fragmentos de projéteis. Além disso, os agentes apreenderam o celular da vítima e uma carabina de pressão encontrada na parede da sala.

Posteriormente, o Instituto Médico Legal (IML) encaminhou o corpo para Manhuaçu, onde passará por exames.

Quem era Alzira Maria Theodoro Luiz

Alzira Maria Theodoro Luiz era produtora rural e ganhou destaque nas redes sociais ao compartilhar a rotina no campo, especialmente atividades ligadas à cafeicultura e ao agronegócio.

Além disso, ela acumulava mais de 60 mil seguidores no TikTok, onde publicava vídeos sobre o dia a dia na propriedade rural e experiências relacionadas ao setor agropecuário.

Por fim, a Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

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