Shopping Grande Circular encerra 2025 com shows de Fabiano Maia, Rodrigo Mota e banda NTDs

Para encerrar o ano com chave de ouro e celebrar as conquistas de 2025, o Shopping Grande Circular promove, neste sábado (27), o especial “Show da Virada”. O evento gratuito reunirá diversos ritmos em uma maratona musical que começa ao meio-dia, transformando a Praça de Alimentação, no piso L3, em um verdadeiro palco de celebração para as famílias da Zona Leste de Manaus.

Referência em conveniência e lazer, o shopping oferece todos os anos entretenimento acessível e de qualidade. A proposta cria um ambiente festivo para os visitantes realizarem as últimas compras do ano ou buscarem momentos de descontração em família.

Programação musical para toda a família

A festa começa às 12h com Fabiano Maia, que traz um repertório animado de sertanejo para o horário do almoço.

Às 16h, Rodrigo Mota assume o palco, garantindo a energia do público com grandes sucessos do cenário musical brasileiro.

Para encerrar a programação e celebrar a chegada do novo ciclo, a banda NTDs sobe ao palco às 19h, prometendo um show vibrante com o melhor do pagode.

Durante o Show da Virada, os visitantes podem aproveitar uma variedade de opções gastronômicas e bebidas para todos os gostos. O público conta com restaurantes, lanchonetes e quiosques que vão de refeições completas a petiscos rápidos, além de drinks, sucos e bebidas variadas.

“Um momento de agradecimento à comunidade”

Júlio Kitzinger, coordenador de Marketing do Shopping Grande Circular, afirma que o evento é uma forma de agradecer a fidelidade dos clientes durante o ano.

“Queremos fechar 2025 proporcionando alegria à comunidade que nos prestigia. O Show da Virada foi pensado para que as famílias da Zona Leste possam celebrar juntas, com música para todos os gostos e comodidade que o shopping oferece”, conta Júlio.

Mais informações podem ser obtidas no Instagram @shoppinggrandecircular.

