Teatro Gebes Medeiros recebe espetáculos premiados do Ateliê 23 neste fim de semana

Neste fim de semana, o Ateliê 23 ocupa o Teatro Gebes Medeiros, na Avenida Eduardo Ribeiro, 937, no centro histórico de Manaus, para apresentar duas sessões de “Sebastião” e “Ensaio de Despedida”.

Os espetáculos têm classificação indicativa de 16 anos e fecham a programação de 2025 da companhia amazonense.

Sábado (27/12): “Sebastião” às 17h e 20h

“Sebastião” às 17h e 20h Domingo (28/12): “Ensaio de Despedida” às 18h e 20h

Os ingressos estão disponíveis no Instagram @atelie23 e na bilheteria do teatro, uma hora antes das apresentações.

“Sebastião” conquista prêmios e reconhecimento nacional

Em 2025, o Ateliê 23 celebrou a conquista de novos títulos com “Sebastião”, incluindo o prêmio de Melhor Elenco no Prêmio Cenym de Teatro Nacional 2025, concedido pela Academia de Artes no Teatro do Brasil (ATEB). A peça também concorreu a:

Melhor Companhia de Teatro

Melhor Qualidade Artística de Produção

Melhor Figurino

Melhores Adereços e Objetos de Cena

No 19º Festival de Teatro da Amazônia, a montagem venceu como Melhor Trilha Sonora e Melhor Ator para Taciano Soares. A peça ainda recebeu indicações em outras categorias de destaque, como “Melhor Espetáculo” e “Melhor Direção”.

“Parceria foi o nome desse ano para o Ateliê 23, foram novas parcerias, parcerias que movimentam, que nos conduzem a estratificações maiores do nosso trabalho, para que possamos cada vez mais alcançar o nosso objetivo, que é divulgar a arte feita no Amazonas. Esse é o nosso principal movimento, para que os artistas e o estado sejam reconhecidos nos melhores lugares em relação à produção cultural”, avalia Taciano Soares, diretor da companhia junto com Eric Lima.

“Temos caminhado nesse sentido e a nossa avaliação é bastante positiva e com expectativas altas para o próximo ano, quando vamos dar novos passos para uma etapa especial do Ateliê 23, cada vez mais habitando outros territórios do Brasil”, completa o diretor.

O espetáculo é inspirado no livro “Um Bar Chamado Patrícia”, de Bosco Fonseca, e já foi destaque em importantes festivais nacionais. A trilha sonora está disponível nas plataformas de streaming, com músicas como “Toda La Noche” e “Baby Gay”.

A ficha técnica inclui:

Dramaturgia: Daphne Pompeu, Eric Lima e Taciano Soares

Daphne Pompeu, Eric Lima e Taciano Soares Assistência de direção: Emily Danali e Andira Angeli

Emily Danali e Andira Angeli Produção: Lacruz

Lacruz Iluminação: Lore Cavalcanti e Paulo Martins

Lore Cavalcanti e Paulo Martins Assessoria de imprensa: Manuella Barros

O projeto recebe apoio do Itaú Cultural, Governo do Amazonas, Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Funarte.

Foto: Divulgação

“Ensaio de Despedida”: relações e múltiplas narrativas

Em “Ensaio de Despedida”, Taciano Soares e Eric Lima interpretam um casal que, ao lidar com a separação, revive as várias fases do relacionamento em um jogo de atuação.

Para a versão atualizada, o Ateliê 23 propôs uma ação nas redes sociais e o público enviou reviravoltas e tragédias cômicas para compor o projeto que tem sete anos de apresentações.

A cenografia retrata uma sala com móveis e caixas, criando a sensação de chegada ou partida, enquanto a sonoplastia autoral é tocada no teclado.

A montagem já passou por várias versões:

2017: com Thaís Vasconcelos

2019: com Jorge Florêncio

2022: com Julia Kahane

Taciano Soares é o único ator presente em todas as adaptações e agora divide o sofá com Eric Lima.

Em 2023, a peça ganhou versão curta-metragem sobre relações líquidas e relacionamentos abusivos, lançada no Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte.

O projeto também explora múltiplas possibilidades de sexualidade e narrativas do casal protagonista, interpretado ao longo dos anos por quatro atores diferentes.

