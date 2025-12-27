Ocorrências

SES-AM mantém 25 unidades funcionando 24h durante o feriado e destaca uso de app de consultas remotas

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) registrou 4.495 atendimentos na rede de urgência e emergência de Manaus durante o feriado de Natal.

Os dados foram fornecidos pelo Centro de Inteligência Estratégica para a Gestão do Sistema Único de Saúde (Cieges), por meio do aplicativo Saúde em Tempo Real, desenvolvido pelo Governo do Amazonas.

Ao todo, 25 unidades estaduais funcionaram 24 horas, incluindo seis prontos-socorros, nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), sete maternidades e o Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam).

Acidentes de trânsito

Entre 0h e 23h59 do dia 25, os prontos-socorros registraram 102 atendimentos relacionados a acidentes de trânsito, sendo 78 envolvendo motocicletas e seis envolvendo automóveis.

Nas maternidades estaduais, foram contabilizados 54 nascimentos, enquanto 72 cirurgias ocorreram em diversas especialidades, como ortopedia, cirurgia geral, cirurgia vascular, neurocirurgia e outros procedimentos.

Além disso, a SES-AM realizou quatro remoções por UTI aérea de pacientes do interior, assegurando atendimento especializado na capital conforme a necessidade clínica.

Funcionamento das unidades

A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, iniciou a sexta-feira (26/12) com visitas a hospitais da rede estadual.

Ela destacou que o plano operacional para o Natal permitiu que toda a rede de urgência e emergência funcionasse em plena capacidade, com equipes de plantão, abastecimento de medicamentos, fluxos revisados e centros cirúrgicos ativos.

“Passamos o Natal com nossas unidades em plena atividade. Ao todo, são mais de 21 mil profissionais a postos atendendo a população na capital e interior, entre Natal e Ano Novo. O ano de 2025 segue com muito trabalho, planejamento e ações para fortalecer ainda mais a assistência à população”, afirmou.

A secretária executiva de Assistência da SES-AM, Mônica Melo, reforçou que os atendimentos transcorrem normalmente conforme o Plano Tático Operacional da Assistência.

“Na semana que antecede os feriados, a Secretaria intensifica o alinhamento com a Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) para assegurar o abastecimento de medicamentos e insumos. Paralelamente, junto às direções das unidades, são acompanhadas as escalas das equipes, a revisão dos fluxos assistenciais e o monitoramento da capacidade instalada da rede”, explicou.

Ela ressaltou que essas medidas reforçam o compromisso do Governo do Amazonas em manter atendimento contínuo, seguro e de qualidade à população.

Atendimento remoto

Considerando que 58% dos quase 4,5 mil atendimentos do Natal foram de baixa ou pouca urgência, Nayara Maksoud lembrou que a população pode recorrer ao Aplicativo Saúde AM Digital para consultas com clínicos gerais sem precisar se deslocar.

O serviço, lançado pelo governador Wilson Lima, conta com 10 mil médicos de plantão 24 horas, e basta baixar o aplicativo no celular para acessar o atendimento remoto.

“Mais da metade dos nossos atendimentos em prontos-socorros ainda são de baixa urgência na classificação de risco. São atendimentos de clínica geral, típicos de Unidade Básica de Saúde (UBS), mas que, agora, para facilitar e ampliar o acesso da população, com mais comodidade e sem ter que esperar num pronto-socorro, UPA ou SPA, a pessoa pode fazer essa consulta do conforto do seu lar. O tempo para o médico entrar na consulta não passa de 20 minutos”, afirmou a secretária.

Nayara Maksoud vistoriou hospitais para acompanhar o funcionamento do mutirão Opera+ Amazonas, que realiza cirurgias eletivas, previamente agendadas e não urgentes.

No Complexo Hospitalar Zona Norte (CHZN), ela visitou o Hospital Delphina Rinald Abdel Aziz, onde foram realizadas 258 cirurgias apenas nesta sexta-feira.

Entre elas, 100 cirurgias de catarata, 120 procedimentos dermatológicos, além de cirurgias gerais (hérnia e vesícula), ginecológicas e proctológicas.

Os procedimentos também estão acontecendo na Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ) e em outras unidades da rede.

