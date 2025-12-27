Semseg

Ação amplia o patrulhamento preventivo durante o período de fim de ano.

A Guarda Municipal de Manaus vai reforçar a segurança no Centro da capital com a operação “Boas-Festas”, iniciada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), nesta sexta-feira (26/12). A ação integra o conjunto de medidas adotadas para garantir mais segurança durante o aumento do fluxo de pessoas e das atividades comerciais no período de fim de ano.

O reforço do patrulhamento ocorre após a formatura do Segundo Curso de Formação da Guarda Municipal de Manaus, realizada no dia 23 de dezembro, que incorporou 126 novos guardas ao efetivo. Por determinação do prefeito David Almeida, os novos servidores passaram a atuar prioritariamente na região central, ampliando a presença ostensiva e preventiva da corporação.

Segundo o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Alberto de Siqueira, a operação faz parte do planejamento estratégico da gestão municipal para o período festivo. “A operação ‘Boas-Festas’ é uma determinação direta do prefeito David Almeida e busca garantir mais segurança à população neste período de maior circulação de pessoas. Com a chegada dos novos guardas, fortalecemos o patrulhamento no Centro, especialmente nos principais corredores comerciais e turísticos”, afirmou.

As equipes da Guarda Municipal estão distribuídas em pontos estratégicos de grande movimentação, como o mirante Lúcia Almeida, praças Dom Pedro, da Matriz e dos Remédios, mercado municipal Adolpho Lisboa, feira da Manaus Moderna e avenida Eduardo Ribeiro, áreas que concentram comércio, turismo e intenso fluxo de pedestres.

De acordo com o comandante do Núcleo Operacional do Centro, Luiz Gorayeb, o aumento do efetivo melhora a capacidade de resposta da Guarda Municipal. “A chegada dos novos servidores fortalece o patrulhamento preventivo e ostensivo, permitindo uma atuação mais eficiente na prevenção de práticas criminosas e na preservação da ordem pública”, destacou.

A operação “Boas-Festas” segue durante todo o período natalino e de fim de ano, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Manaus com a segurança pública, a proteção de moradores, comerciantes e turistas e a manutenção da ordem no Centro da cidade.

