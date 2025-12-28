Reconhecimento global

Após conquistar a sêxtupla coroa, equipe de Luis Enrique é eleita o melhor clube do mundo

O Paris Saint-Germain (PSG) superou adversários como Flamengo, Barcelona, Chelsea e Liverpool para conquistar o prêmio de melhor clube da temporada no Globe Soccer Awards. A equipe, sob o comando de Luis Enrique, fez história ao vencer a Champions League e se tornar o terceiro time europeu a alcançar a sêxtupla coroa.

Além da glória continental, o clube francês dominou o cenário nacional e internacional ao vencer:

Ligue 1;

Copa da França;

Supercopa da França;

Supercopa da Europa;

Intercontinental de Clubes.

No entanto, o sucesso não foi total no Mundial de Clubes. Na decisão daquele torneio, os franceses sofreram uma derrota para o Chelsea, o único revés em finais durante o ciclo vitorioso.

Reconhecimento global e a “Era Luis Enrique”

Este não é o primeiro troféu do PSG em premiações de gala. Anteriormente, o clube já havia vencido a categoria de melhor time na Bola de Ouro. Naquela ocasião, a equipe desbancou o Botafogo — que era o então campeão da Libertadores e do Brasileirão — além de tradicionais potências europeias.

A hegemonia também se estendeu aos prêmios individuais. Consequentemente, Luis Enrique venceu o prêmio de melhor treinador no Globe Soccer Awards, repetindo os feitos da Bola de Ouro e do Fifa The Best. O atacante Ousmane Dembélé acompanhou o sucesso do técnico e foi eleito o melhor jogador do mundo nas principais premiações da temporada.

Desafios na temporada 2025/2026

Atualmente, o PSG busca repetir os feitos históricos, mas encontra resistência na nova temporada. O clube ocupa a vice-liderança da Ligue 1 e a terceira colocação na fase de liga da Champions League. Apesar das dificuldades, a equipe mantém o favoritismo nas competições que disputa, impulsionada pelo prestígio dos títulos recentes.

Em suma, o ano de 2025 consolidou o projeto parisiense no topo do futebol mundial, transformando o clube na principal referência técnica da Europa.

*Com informações do Lance

