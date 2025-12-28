projeto

Iniciativa do Governo do Amazonas oferece atividades esportivas e lazer gratuito para promover saúde e inclusão social

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), realizou na manhã deste domingo (28) mais uma edição do projeto Vila Aberta Para Todos. A ação ocorreu na Vila Olímpica de Manaus e reforça a proposta de abrir o principal complexo esportivo do estado para a população com atividades físicas gratuitas e seguras.

O secretário da Sedel, Diego Américo, destacou que o projeto representa uma mudança na relação da população com os espaços públicos. Segundo o secretário, a ocupação acessível é fundamental para a valorização do patrimônio estadual.

“A Vila Olímpica é um patrimônio do povo amazonense e precisa estar viva, ocupada e acessível. O Vila Aberta Para Todos nasce para que as pessoas se movimentem e convivam em um ambiente acolhedor”, afirmou Diego Américo.

Diversidade de modalidades e integração

A programação reuniu diversas atividades esportivas e funcionais para todas as idades. Entre as opções, o público contou com:

Jiu-jítsu e Luta Livre Esportiva;

Futsal e Aula de Ritmos;

Caminhada orientada e Fortalecimento.

Dessa forma, a iniciativa consolidou a Vila Olímpica como um espaço democrático, envolvendo desde crianças até idosos na adoção de hábitos saudáveis.

Impacto direto na saúde da população

Para os participantes, a ação gera benefícios imediatos. A dona de casa Solange Picanço, moradora da Cidade Nova, relatou como o projeto ajuda no controle de doenças crônicas. Anteriormente sedentária, ela encontrou no projeto um estímulo para o bem-estar.

“Para mim está sendo muito bom, principalmente porque sou diabética. A atividade foi muito produtiva e já estou me sentindo melhor. Vale muito a pena o governo abrir esse espaço”, relatou Solange.

Agenda permanente no Amazonas

O projeto Vila Aberta Para Todos agora integra a agenda permanente da Sedel. Portanto, a medida amplia o acesso ao esporte e reforça o compromisso governamental com políticas de inclusão social e melhoria da qualidade de vida no Amazonas.

*Com informações da assessoria

