Imprudência no trânsito resultou na morte e ferimento de aves na zona centro-sul de Manaus

A equipe da Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet) resgatou, na noite de sexta-feira (26), dezenas de periquitos atropelados na Avenida Ephigênio Salles, em Manaus. O incidente ocorreu após o condutor de um veículo de grande porte trafegar em alta velocidade, desrespeitando a sinalização que proíbe veículos pesados na faixa esquerda e alerta para a presença das aves.

Motoristas que passavam pela via flagraram o momento em que o caminhão provocou o deslocamento das aves abrigadas nas árvores e, em seguida, as atropelou. Infelizmente, a ação resultou em mortes imediatas e ferimentos graves em diversos animais.

Resgate e atendimento de emergência

Um integrante da Sepet presenciou o ocorrido e, com apoio de populares, realizou o resgate das aves com sinais vitais. Além disso, a equipe retirou os corpos da pista para evitar novos acidentes.

“É lamentável e revoltante ver que a vida de dezenas de animais silvestres foi tirada pela intransigência de uma pessoa, mesmo com sinalização abundante no local”, afirmou a secretária da Sepet, Joana Darc.

Os sobreviventes foram encaminhados ao Hospital Público Veterinário. Ao todo, mais de 15 periquitos deram entrada na unidade com fraturas, lesões múltiplas e traumatismos graves. Atualmente, os veterinários se empenham na recuperação dos animais debilitados.

População pode ajudar na identificação

A secretária Joana Darc reforçou o pedido de colaboração para identificar o motorista. Portanto, quem tiver informações sobre o veículo pode enviar mensagens para a equipe de fiscalização.

Como denunciar: Entre em contato pelo número (92) 98127-0070.

Implicações legais do caso

O atropelamento pode configurar crime ambiental conforme a Lei Federal nº 9.605/1998. O artigo 29 prevê detenção e multa para quem matar ou causar danos à fauna silvestre. Nesse sentido, o condutor também desrespeitou o Código de Trânsito Brasileiro ao dirigir em velocidade incompatível com a via sinalizada.

A Constituição Federal, em seu artigo 225, determina que o poder público e a coletividade devem proteger a fauna. Dessa forma, as informações reunidas pela Sepet subsidiarão a responsabilização jurídica do envolvido.

