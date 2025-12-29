Rubro-Negro

Erro em postagem sobre Filipe Luís faz clube publicar arte oficial de Jhonny Cardoso, jogador do Atlético de Madrid, e viraliza nas redes sociais.

O Flamengo roubou a cena na manhã desta segunda-feira (29) e tomou conta das redes sociais. Durante o anúncio da renovação contratual do técnico Filipe Luís, o perfil oficial do Rubro-Negro Carioca cometeu uma gafe ao publicar, por engano, a imagem do meio-campista Jhonny Cardoso, atualmente no Atlético de Madrid, da Espanha.

A publicação chamou a atenção imediata dos torcedores e internautas, que passaram a compartilhar o erro em diferentes plataformas.

A imagem utilizada pelo Flamengo foi exatamente a mesma divulgada pelo Atlético de Madrid quando anunciou oficialmente a contratação do jogador brasileiro, em julho deste ano.

A arte traz o escudo do clube espanhol, uma foto de Jhonny Cardoso e uma mensagem de boas-vindas, o que reforçou a confusão e aumentou a repercussão do caso.

Postagem feito pelo Flamengo nas redes sociais • Reprodução/Instagram/Flamengo

Quem é Jhonny Cardoso

Jhonny Cardoso nasceu em Nova Jérsei, nos Estados Unidos, mas se mudou ainda criança para o Brasil com a família. O volante foi revelado pelo Internacional em 2019 e ganhou destaque no futebol nacional.

Em 2023, o clube gaúcho negociou o jogador com o Real Bétis, da Espanha. Desde o meio deste ano, Jhonny Cardoso defende o Atlético de Madrid, onde segue em ascensão no futebol europeu.

Torcedores reagem e brincam nas redes sociais

A postagem inesperada gerou confusão e diversão entre os torcedores do Flamengo. Um carioca comentou: “Estagiário do Flamengo ficou maluco kkkkkk”. Outro sugeriu que Jhonny Cardoso seria o novo reforço do clube: “ADM do Flamengo vazou”. Na sequência, um internauta publicou: “Cadê o DVD desse Johnny Cardoso? Já foram mais rápidos”.

Além disso, o perfil do jogador foi invadido por flamenguistas, que passaram a pedir sua contratação. Um deles escreveu: “Se o Flamengo anunciou você tem que vim hahahaha É CONVOCAÇÃO”. Outro torcedor comentou: “Se for vim, só venha. Bem-vindo ao Mengão”.

(*) Com informações da CNN Brasil

