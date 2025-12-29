Goiás

Suspeito fugiu após o crime, incendiou o caminhão e foi localizado pela polícia.

Orizona (GO) – Uma mulher de 34 anos morreu após ser atropelada por um caminhão, no município de Orizona, no sudeste de Goiás. A Polícia Civil aponta o ex-companheiro da vítima como principal suspeito do crime, ocorrido no domingo (28).

A vítima foi identificada como Nayara Eloa Rocha Gomes. Ela foi encontrada caída no chão e chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a morte foi confirmada ainda no local.

Suspeito fugiu e incendiou o caminhão

Após o atropelamento, o suspeito abandonou o caminhão utilizado no crime em uma estrada vicinal e fugiu a pé para uma área de plantação. Horas depois, o veículo foi incendiado, em uma tentativa de destruir provas, segundo a investigação.

Prisão ocorreu em flagrante

A Polícia Civil conseguiu localizar o suspeito e efetuou a prisão em flagrante. O inquérito policial foi instaurado pela Delegacia de Pires do Rio, que segue apurando as circunstâncias e a motivação do crime.

O homem permanece à disposição da Justiça enquanto as investigações avançam.

