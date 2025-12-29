FIM

Cantor afirma que decisão foi tomada em comum acordo e nega brigas

O cantor Zé Felipe anunciou, nesta segunda-feira (29), o fim do relacionamento com a cantora Ana Castela. A informação foi divulgada pelo próprio artista nas redes sociais. Segundo ele, a decisão foi tomada em comum acordo e não houve briga entre o casal.

Zé Felipe afirmou ser grato por tudo o que viveu ao lado da sertaneja e destacou que o relacionamento o fez enxergar uma versão dele mesmo que não conhecia.

“Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo. Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela. Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche. Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês. E para deixar claro, eu amo a Ana. Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais. Desejo a ela toda a felicidade do mundo. Sei que na internet criam verdades que não existem, e sei o quanto isso pesa para a Ana e para a família dela. Se forem inventar mentiras, falem de mim, porque to f0da – se. Peço a compreensão e o respeito de todos neste momento”, publicou o cantor nas redes sociais.

Virginia Fonseca comenta relacionamento

Virginia Fonseca, ex-esposa de Zé Felipe, comentou, na sexta-feira (12), pela primeira vez o relacionamento do cantor com Ana Castela. Em entrevista, a influenciadora afirmou estar tranquila e feliz ao perceber o cuidado da cantora com os filhos que ela tem com o artista.

“Cara, eu fico muito feliz em saber que a Ana tá tratando bem os meus filhos, que meus filhos gostam dela, porque a Maria Alice e a Maria Flor já gostavam dela antes de ela estar com Zé, das músicas e tudo mais”, afirmou ela ao Metrópoles.

Zé Felipe e Virginia são pais de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 ano. A empresária ressaltou a boa convivência entre a cantora e as crianças.

“Sempre coloquei as músicas dela para, quando, elas vão fazer hipismo, né? Então fico muito feliz e muito grata dela estar cuidando bem dos meus filhos, cuidando assim, estando lá”, acrescentou.

