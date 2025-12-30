Fiscalização

Dupla era procurada pelos crimes de tráfico e homicídio

Publicado em 30 de dezembro de 2025

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Dois foragidos da Justiça foram presos, na segunda-feira (29), durante fiscalização de rotina da Polícia Federal no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.

As ordens de prisão foram expedidas pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, Vara da Comarca de Carauari, pelos crimes de tráfico e homicídio.

Após a identificação, os detidos foram encaminhados à Superintendência da PF no Amazonas para os procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Foragido condenado por homicídio e estupro é preso em Itacoatiara