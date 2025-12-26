Investigação

Vilken Melo Pereira, de 29 anos, estava foragido e foi capturado em Itacoatiara pela Polícia Civil do Amazonas

A Polícia Civil prendeu, na quarta-feira (24), o foragido da Justiça Vilken Melo Pereira, de 29 anos, em Itacoatiara, no interior do Amazonas. Ele responde pelos crimes de homicídio e estupro de vulnerável cometidos no município de Parintins.

Segundo a delegada Marna de Miranda, Vilken tinha mandado de prisão decorrente de sentença condenatória por homicídio qualificado praticado em 2021, na comunidade Zé Açú, zona rural de Parintins. A Justiça o condenou a 11 anos de reclusão.

Além disso, em dezembro de 2024, Vilken abusou sexualmente de uma criança em uma comunidade rural. Diante do crime, a polícia solicitou um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável, que a Justiça decretou.

Desde então, o investigado estava foragido.

Investigação

Após receber informações de que ele estaria escondido em Itacoatiara, a equipe policial iniciou as diligências. Com apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI) e da delegacia local, os agentes localizaram e prenderam o suspeito.

Vilken responderá pelos crimes, passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

