Imagens divulgadas pela polícia mostram o momento em que a musa de carnaval é cercada, agredida e vítima de tentativa de roubo após corrida por aplicativo em Manaus.

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra, de forma clara, a ação do trio suspeito de tentar roubar e agredir a corretora de imóveis e musa da escola de samba Mocidade Independente de Aparecida, Marcia Santos, em Manaus. O crime ocorreu no dia 14 de dezembro, logo após a vítima solicitar uma corrida por aplicativo na saída de uma casa de festas.

Nas imagens, Marcia aparece subindo na garupa do falso motorista, identificado como Denis Lima de Lima, de 27 anos. Em seguida, outros dois homens passam a acompanhar o trajeto em motocicletas diferentes, o que reforça a suspeita de ação planejada.

Logo depois, o vídeo mostra o momento em que Denis entra em uma rua mais deserta. Ao mesmo tempo, os comparsas seguem o veículo. Quando param, um dos suspeitos aborda a vítima e aponta uma arma, enquanto o grupo tenta desbloquear o celular.

Na sequência, Denis arrasta Marcia até a frente de um ônibus estacionado e a joga no chão. Pouco depois, um dos comparsas pega um objeto no chão e volta a agredi-la.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no bairro Petrópolis, para onde a vítima foi levada após o desvio da rota original. Segundo a delegada Elisabeth de Paula, responsável pelo caso, Marcia relatou que chegou a desmaiar durante as agressões.

Como não conseguiram desbloquear o aparelho, os suspeitos fugiram e deixaram a vítima ferida. Posteriormente, a polícia identificou a motocicleta usada no crime por meio do Cerco Inteligente de Videomonitoramento, conhecido como Paredão.

Assim, os agentes localizaram o veículo registrado em nome de Denis. Além disso, encontraram a placa adulterada em frente à casa do suspeito, o que levou à prisão em flagrante.

“Ele confessou a participação no crime. Além disso, o investigado já tem passagem por receptação e estava em liberdade havia pouco tempo”, afirmou a delegada.

Denis vai responder por tentativa de roubo, lesão corporal, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Por enquanto, ele permanece à disposição da Justiça.

Enquanto isso, as investigações continuam para localizar os outros dois envolvidos. Um deles, identificado como Lucas, já teve a prisão solicitada e está com mandado em aberto. Já o terceiro suspeito ainda não foi identificado.

Além da investigação principal, a Polícia Civil apura um possível crime de calúnia relacionado às publicações feitas após o caso. Segundo a delegada Elisabeth de Paula, a acusação contra o motorista de aplicativo Ismael da Silva surgiu a partir de relatos feitos pela própria vítima nas redes sociais.

“Ou seja, temos duas situações distintas: a tentativa de roubo com agressão e, por outro lado, a possível calúnia em redes sociais. Essa segunda apuração está em fase de conclusão”, explicou.

Ismael se apresentou à polícia no dia seguinte ao registro da ocorrência. Na ocasião, ele negou envolvimento no crime e afirmou que a vítima não chegou a subir em sua motocicleta. Além disso, disse que foi bloqueado na plataforma e passou a sofrer ameaças.

Por fim, a delegada informou que esse procedimento depende da análise de imagens e de novos depoimentos para esclarecer a conduta de cada envolvido.

