Tráfego foi normalizado por volta das 16h após horas de interdição causada por caminhão carregado de milho.

A estrada foi liberada por volta das 16h desta terça-feira (30), após horas de interdição na BR-174, no trecho conhecido como “Ladeira da Vovó”, em razão de um acidente envolvendo um caminhão bitrem carregado de milho.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio começou na noite de segunda-feira (29), quando o motorista perdeu o controle do veículo ao tentar subir a ladeira. Para evitar o tombamento, ele realizou uma manobra e deixou o bitrem atravessado em formato de “L”, interditando completamente os dois sentidos da rodovia.

Durante o período de interdição, uma fila quilométrica se formou, deixando motoristas e moradores presos por horas. Relatos apontam dificuldades para acesso a água e alimentos, já que a região é de difícil circulação quando a via é bloqueada.

Equipes da PRF foram acionadas por volta das 23h e permaneceram no local durante toda a madrugada e o dia seguinte, controlando o tráfego e garantindo a segurança dos usuários da rodovia.

O proprietário do caminhão providenciou outro veículo para realizar o transbordo da carga de milho, o que possibilitou a retirada do bitrem e a consequente liberação da pista.

A PRF informou que o tráfego foi normalizado no fim da tarde e segue monitorando a rodovia para evitar novos transtornos.

