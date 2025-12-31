Crime

Suspeita teria planejado ataque motivado por rixa antiga no bairro Flores

Uma mulher identificada como Islane Santos João está sendo procurada pela polícia suspeita de tentativa de homicídio após esfaquear duas vizinhas, que são irmãs, na noite de terça-feira (30), no Beco Vilena, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações repassadas à polícia, o crime foi premeditado, e Islane teria planejado uma emboscada para atacar as vítimas.

Durante a ação, uma das irmãs foi atingida com duas facadas nas costas e permanece em estado grave no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, enquanto a outra sofreu um golpe no braço esquerdo e seguirá para o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) acompanhada do esposo, que é advogado, para os procedimentos legais.

Suspeita fugiu em carro vermelho

Após o ataque, a suspeita fugiu em um carro vermelho, placa OAC-8B35, e desde então é considerada foragida. Um Boletim de Ocorrência foi registrado, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil do Amazonas.

Moradores relataram que as envolvidas, todas vizinhas, mantinham uma rixa antiga, marcada por constantes discussões.

Conforme relatos, Islane seria a principal responsável pelos conflitos, que teriam se originado a partir de um desentendimento envolvendo o uso de um aparelho de alisamento capilar e se intensificaram ao longo do tempo, culminando no ataque desta semana.

Polícia continua diligências

A polícia segue em diligências para localizar a suspeita. Informações que possam ajudar na investigação podem ser repassadas de forma anônima aos canais oficiais das forças de segurança. Veja vídeos:

Dona de salão esfaqueia vizinhas e foge em Manaus – Vídeo: Reprodução.

