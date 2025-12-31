Principal jogador do Flamengo em 2025, Giorgian de Arrascaeta foi eleito o “Rei da América” pelo jornal uruguaio El País. O craque argentino Lionel Messi ficou na segunda colocação na tradicional premiação.

O meia rubro-negro recebeu 179 dos 264 votos totais, o equivalente a 67,8% das indicações. Messi somou 39 votos, ficando 140 indicações atrás de Arrascaeta.

Temporada histórica pelo Flamengo

Campeão brasileiro e da Libertadores, Arrascaeta foi peça decisiva no ano mais vitorioso do Flamengo. O clube carioca conquistou seis títulos em 2025:

  • Campeonato Carioca
  • Supercopa do Brasil
  • Campeonato Brasileiro
  • Copa Libertadores
  • Challengers Cup

Ao longo da temporada, o camisa 10 disputou 64 jogos oficiais, marcou 25 gols e distribuiu 20 assistências.

Destaque individual no futebol brasileiro

Além do desempenho coletivo, Arrascaeta encerrou 2025 como o terceiro maior artilheiro do futebol brasileiro, atrás apenas de Vegetti (Vasco), com 27 gols, e Kaio Jorge (Cruzeiro), com 26.

O prêmio Rei da América

O prêmio “Rei da América” é concedido pelo jornal uruguaio El País desde 1986 e reconhece o melhor jogador do futebol sul-americano na temporada.

O último vencedor antes de Arrascaeta foi o brasileiro Luiz Henrique, destaque do Botafogo em 2024.
O meia do Flamengo já havia figurado no pódio em outras duas ocasiões: segundo lugar em 2022 e terceiro em 2019.

Lista completa dos vencedores do Rei da América

  • 1986: Antonio Alzamendi
  • 1987: Carlos Valderrama
  • 1988: Ruben Paz
  • 1989: Bebeto
  • 1990: Raúl Vicente Amarilla
  • 1991: Oscar Ruggeri
  • 1992: Rai
  • 1993: Valderrama
  • 1994: Cafu
  • 1995: Enzo Francescoli
  • 1996: Chilavert
  • 1997: Marcelo Salas
  • 1998: Martín Palermo
  • 1999: Saviola
  • 2000: Romario
  • 2001: Riquelme
  • 2002: José Saturnino Cardozo
  • 2003: Tevez
  • 2004: Tevez
  • 2005: Tevez
  • 2006: Matías Fernández
  • 2007: Cabañas
  • 2008: Veron
  • 2009: Veron
  • 2010: D’Alessandro
  • 2011: Neymar
  • 2012: Neymar
  • 2013: Ronaldinho
  • 2014: Teo Gutierrez
  • 2015: Carlos Sánchez
  • 2016: Miguel Borja
  • 2017: Luan
  • 2018: Gonzalo Martínez
  • 2019: Gabriel Barbosa
  • 2020: Marinho
  • 2021: Julián Álvarez
  • 2022: Pedro
  • 2023: Germán Cano
  • 2024: Luiz Henrique
  • 2025: Arrascaeta

(*) Com informações da CNN Brasil

