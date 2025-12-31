El País

Meia do Flamengo recebeu 67,8% dos votos do prêmio do jornal El País

Principal jogador do Flamengo em 2025, Giorgian de Arrascaeta foi eleito o “Rei da América” pelo jornal uruguaio El País. O craque argentino Lionel Messi ficou na segunda colocação na tradicional premiação.

O meia rubro-negro recebeu 179 dos 264 votos totais, o equivalente a 67,8% das indicações. Messi somou 39 votos, ficando 140 indicações atrás de Arrascaeta.

Temporada histórica pelo Flamengo

Campeão brasileiro e da Libertadores, Arrascaeta foi peça decisiva no ano mais vitorioso do Flamengo. O clube carioca conquistou seis títulos em 2025:

Campeonato Carioca

Supercopa do Brasil

Campeonato Brasileiro

Copa Libertadores

Challengers Cup

Ao longo da temporada, o camisa 10 disputou 64 jogos oficiais, marcou 25 gols e distribuiu 20 assistências.

Destaque individual no futebol brasileiro

Além do desempenho coletivo, Arrascaeta encerrou 2025 como o terceiro maior artilheiro do futebol brasileiro, atrás apenas de Vegetti (Vasco), com 27 gols, e Kaio Jorge (Cruzeiro), com 26.

O prêmio Rei da América

O prêmio “Rei da América” é concedido pelo jornal uruguaio El País desde 1986 e reconhece o melhor jogador do futebol sul-americano na temporada.

O último vencedor antes de Arrascaeta foi o brasileiro Luiz Henrique, destaque do Botafogo em 2024.

O meia do Flamengo já havia figurado no pódio em outras duas ocasiões: segundo lugar em 2022 e terceiro em 2019.

Lista completa dos vencedores do Rei da América

1986: Antonio Alzamendi

1987: Carlos Valderrama

1988: Ruben Paz

1989: Bebeto

1990: Raúl Vicente Amarilla

1991: Oscar Ruggeri

1992: Rai

1993: Valderrama

1994: Cafu

1995: Enzo Francescoli

1996: Chilavert

1997: Marcelo Salas

1998: Martín Palermo

1999: Saviola

2000: Romario

2001: Riquelme

2002: José Saturnino Cardozo

2003: Tevez

2004: Tevez

2005: Tevez

2006: Matías Fernández

2007: Cabañas

2008: Veron

2009: Veron

2010: D’Alessandro

2011: Neymar

2012: Neymar

2013: Ronaldinho

2014: Teo Gutierrez

2015: Carlos Sánchez

2016: Miguel Borja

2017: Luan

2018: Gonzalo Martínez

2019: Gabriel Barbosa

2020: Marinho

2021: Julián Álvarez

2022: Pedro

2023: Germán Cano

2024: Luiz Henrique

2025: Arrascaeta

(*) Com informações da CNN Brasil

Leia mais: Atleta brasileira conquista o terceiro lugar na São Silvestre