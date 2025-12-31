Principal jogador do Flamengo em 2025, Giorgian de Arrascaeta foi eleito o “Rei da América” pelo jornal uruguaio El País. O craque argentino Lionel Messi ficou na segunda colocação na tradicional premiação.
O meia rubro-negro recebeu 179 dos 264 votos totais, o equivalente a 67,8% das indicações. Messi somou 39 votos, ficando 140 indicações atrás de Arrascaeta.
Temporada histórica pelo Flamengo
Campeão brasileiro e da Libertadores, Arrascaeta foi peça decisiva no ano mais vitorioso do Flamengo. O clube carioca conquistou seis títulos em 2025:
- Campeonato Carioca
- Supercopa do Brasil
- Campeonato Brasileiro
- Copa Libertadores
- Challengers Cup
Ao longo da temporada, o camisa 10 disputou 64 jogos oficiais, marcou 25 gols e distribuiu 20 assistências.
Destaque individual no futebol brasileiro
Além do desempenho coletivo, Arrascaeta encerrou 2025 como o terceiro maior artilheiro do futebol brasileiro, atrás apenas de Vegetti (Vasco), com 27 gols, e Kaio Jorge (Cruzeiro), com 26.
O prêmio Rei da América
O prêmio “Rei da América” é concedido pelo jornal uruguaio El País desde 1986 e reconhece o melhor jogador do futebol sul-americano na temporada.
O último vencedor antes de Arrascaeta foi o brasileiro Luiz Henrique, destaque do Botafogo em 2024.
O meia do Flamengo já havia figurado no pódio em outras duas ocasiões: segundo lugar em 2022 e terceiro em 2019.
Lista completa dos vencedores do Rei da América
- 1986: Antonio Alzamendi
- 1987: Carlos Valderrama
- 1988: Ruben Paz
- 1989: Bebeto
- 1990: Raúl Vicente Amarilla
- 1991: Oscar Ruggeri
- 1992: Rai
- 1993: Valderrama
- 1994: Cafu
- 1995: Enzo Francescoli
- 1996: Chilavert
- 1997: Marcelo Salas
- 1998: Martín Palermo
- 1999: Saviola
- 2000: Romario
- 2001: Riquelme
- 2002: José Saturnino Cardozo
- 2003: Tevez
- 2004: Tevez
- 2005: Tevez
- 2006: Matías Fernández
- 2007: Cabañas
- 2008: Veron
- 2009: Veron
- 2010: D’Alessandro
- 2011: Neymar
- 2012: Neymar
- 2013: Ronaldinho
- 2014: Teo Gutierrez
- 2015: Carlos Sánchez
- 2016: Miguel Borja
- 2017: Luan
- 2018: Gonzalo Martínez
- 2019: Gabriel Barbosa
- 2020: Marinho
- 2021: Julián Álvarez
- 2022: Pedro
- 2023: Germán Cano
- 2024: Luiz Henrique
- 2025: Arrascaeta
(*) Com informações da CNN Brasil
