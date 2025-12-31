Flamengo e Corinthias

CBF confirma jogo entre Flamengo e Corinthians no Mané Garrincha e desmente boatos sobre Manaus

Manaus não será sede da Supercopa Rei de 2026, a antiga Supercopa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que a decisão entre Flamengo e Corinthians será realizada no dia 1º de fevereiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os clubes chegam ao confronto como campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, respectivamente.

A entidade bateu o martelo nesta quarta-feira após analisar diferentes possibilidades para o local da partida.

A CBF chegou a cogitar a realização do jogo no Nordeste, mas o estado dos gramados pesou contra a escolha. O duelo também foi avaliado para o Rio de Janeiro e São Paulo, porém, ao final, Brasília foi confirmada como sede.

No Mané Garrincha, a final terá divisão igualitária de torcida, em 50% para cada clube. Inicialmente, a partida estava prevista para o dia 24 de janeiro, abrindo a temporada do futebol nacional.

Jogos dos Estaduais serão remanejados

Com a definição da nova data, as partidas dos campeonatos estaduais das duas equipes passarão por alterações. O Flamengo enfrentaria a Portuguesa no dia 31 de janeiro, enquanto o Corinthians teria compromisso contra o Capivariano no dia 1º. Ambos os jogos serão remanejados.

Histórico da Supercopa em Brasília

Esta será a quarta edição da Supercopa Rei disputada em Brasília, todas com a presença do Flamengo. As anteriores ocorreram em 2020, contra o Athletico, e em 2021 e 2023, diante do Palmeiras.

Fora da capital federal, a competição foi realizada em 2022, em Cuiabá (Flamengo x Atlético-MG), 2024, em Belo Horizonte (São Paulo x Palmeiras), e 2025, em Belém (Flamengo x Botafogo).

Informações falsas sobre Manaus

Informações falsas circularam nas redes sociais na noite da última segunda-feira (29), apontando, por meio de um perfil falso da Supercopa Rei, que a final entre Flamengo e Corinthians estaria confirmada para o dia 24, na Arena da Amazônia, em Manaus.

As publicações chegaram a divulgar supostos links para a compra antecipada de ingressos.

Diante da repercussão, o presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Enailson Rozenha, utilizou as redes sociais para alertar os torcedores sobre a falsidade das informações. Segundo ele, apesar de existirem tratativas em andamento, nenhuma decisão havia sido oficializada.

“Eu vejo perfis de Instagram anunciando a confirmação de Manaus como sede da final da Supercopa Rei e isso não é oficial. Inclusive, tem um perfil com link de compra de ingresso. Isso é fake. Existem tratativas extremamente avançadas para que seja em Manaus, mas até o momento tudo é especulação e tem gente querendo se aproveitar deste momento“, explicou o dirigente.

Definição só pelos canais oficiais

Rozenha reforçou que qualquer definição sobre o local da partida será divulgada exclusivamente pelos canais oficiais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), responsável pela organização da competição.

Segundo ele, as cidades de Manaus e Brasília seguiam como possibilidades para receber a decisão.

(*) Com informações do ge

