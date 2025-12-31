Uma operação da Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de Danilo Rodrigues de Melo, de 23 anos, na noite da última terça-feira (30), nas proximidades da feira da Panair, na região central de Manaus.
Na ocasião, os policiais apreenderam uma arma de fogo e porções de entorpecente semelhante à maconha.
Prisão ocorreu durante patrulhamento
Um vídeo que registra o momento da prisão passou a circular nas redes sociais e gerou repercussão entre internautas.
A prisão ocorreu durante um patrulhamento de rotina realizado pelas equipes da Força Tática. Conforme a polícia, o homem chamou a atenção dos militares ao apresentar comportamento suspeito no local.
Durante a abordagem, os agentes realizaram revista pessoal e localizaram o armamento e a substância ilícita.
Posteriormente, os policiais efetuaram a prisão imediata do suspeito. Todo o material apreendido foi recolhido para análise e investigação.
Suspeito foi encaminhado às autoridades competentes
Por fim, Danilo Rodrigues de Melo foi encaminhado às autoridades competentes, juntamente com os itens apreendidos. Veja o vídeo:
