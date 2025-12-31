Flagrante

Abordagem ocorreu nas proximidades da feira da Panair; vídeo da prisão circulou nas redes sociais

Publicado em 31 de dezembro de 2025

Uma operação da Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de Danilo Rodrigues de Melo, de 23 anos, na noite da última terça-feira (30), nas proximidades da feira da Panair, na região central de Manaus.

Na ocasião, os policiais apreenderam uma arma de fogo e porções de entorpecente semelhante à maconha.

Prisão ocorreu durante patrulhamento

Um vídeo que registra o momento da prisão passou a circular nas redes sociais e gerou repercussão entre internautas.

A prisão ocorreu durante um patrulhamento de rotina realizado pelas equipes da Força Tática. Conforme a polícia, o homem chamou a atenção dos militares ao apresentar comportamento suspeito no local.

Durante a abordagem, os agentes realizaram revista pessoal e localizaram o armamento e a substância ilícita.

Posteriormente, os policiais efetuaram a prisão imediata do suspeito. Todo o material apreendido foi recolhido para análise e investigação.

Suspeito foi encaminhado às autoridades competentes

Por fim, Danilo Rodrigues de Melo foi encaminhado às autoridades competentes, juntamente com os itens apreendidos. Veja o vídeo:

