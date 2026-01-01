Festa

Craque do Real Madrid publicou fotos da festa de Réveillon em Madri

Vinicius Jr. aproveitou a virada de ano em Madri ao lado da namorada Virgínia Fonseca e de amigos, como o streamer Casimiro Miguel.

Pouco antes da meia-noite no horário local, o craque o Real Madrid aproveitou para compartilhar em seu Instagram pessoal fotos da festa de Réveillon com a amada e os parças.

Nos stories, se declarou para o clube: “Hala Madrid, siempre”, escreveu o atacante da Seleção Brasileira.

O Real Madrid volta a campo já no próximo domingo (4) quando enfrenta o Betis pela 18ª rodada da LaLiga. Atualmente o clube é vice-líder do Campeonato Espanhol com 42 pontos, quatro a menos que o líder Barcelona.

(*) Com informações da CNN Brasil