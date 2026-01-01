Vida pessoal

Cantor fez desabafo nas redes sociais

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira (1º) para deixar um recado público aos fãs no primeiro dia de 2026. Ao desejar um bom ano, o artista comentou sobre informações que vêm circulando a seu respeito e afirmou que só ele irá esclarecer assuntos relacionados à sua vida pessoal.

“Este ano, nada será dito sem verdade. Qualquer informação sobre a minha vida só será esclarecida por mim. O resto pode duvidar. Não tenho medo de falar nem de me expor. O que eu odeio é mentira. Feliz 2026”, escreveu o cantor.

A manifestação ocorre horas após Zé Felipe chamar atenção nas redes ao promover uma ampla mudança em seu perfil no Instagram. Ao longo do dia, o sertanejo apagou diversas publicações antigas. Antes com mais de mil posts, a conta passou a exibir apenas três imagens: duas em que aparece sozinho e uma ao lado dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

A chamada “limpa” nas redes aconteceu dois dias após o anúncio do fim do namoro com a cantora Ana Castela. As fotos ao lado da artista, conhecida como boiadeira, também foram removidas do perfil. Além disso, registros antigos em que Zé Felipe aparecia com a ex-esposa, Virginia Fonseca, deixaram de estar disponíveis na conta.

O término do relacionamento com Ana Castela foi anunciado na noite de segunda-feira (29), por meio de um comunicado publicado pelo próprio cantor nos stories do Instagram. A notícia surpreendeu os fãs do casal.

No texto, Zé Felipe afirmou que a separação não foi motivada por brigas e destacou que a decisão foi tomada em comum acordo. Segundo o artista, ambos optaram por seguir caminhos individuais. “Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho”, escreveu.

O cantor também declarou que continua amando Ana Castela e afirmou acreditar que o sentimento é recíproco, apesar da decisão de encerrarem o relacionamento e seguirem trajetórias diferentes.

(*) Com informações de agências