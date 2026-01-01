Vitória

Prova foi realizada ontem (31), em São Paulo

A paratleta amazonense Marleide Sales venceu a 100ª edição da São Silvestre, na manhã de ontem (31), em São Paulo, na categoria de Pessoas com Deficiência (PCDs). O evento é a mais tradicional prova de rua realizada na América Latina.

Esta foi a primeira vez que Marleide participou da São Silvestre. Logo na sua estreia, garantiu o primeiro lugar e pretende participar de outras edições.

“Me sinto muito feliz e emocionada ao participar e ganhar a São Silvestre na minha categoria. É uma experiência incrível e única. Um marco na minha vida”, comemorou a paratleta.

Ao EM TEMPO, Marleide contou que fez rifas para comprar as passagens para participar da São Silvestre. Com a vitória em uma competição de renome mundial, Marleide entra para a história do esporte amazonense e brasileiro.

Realizada na avenida Paulista, a São Silvestre possui um percurso de 15 quilômetros, passando por pontos históricos e simbólicos da cidade de São Paulo, como o Estádio do Pacaembu, o Theatro Municipal e o Elevado Presidente João Goulart, com chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.

Ao completar um século de história, a São Silvestre celebrou sua 100ª edição reafirmando seu papel como o principal evento do atletismo de rua da América Latina.