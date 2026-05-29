Ô Amazon Air Water

Presidente ganhou edição especial de água amazônica criada a partir da umidade do ar captada em Barcelos.

Manaus (AM) – Durante passagem na cidade de Manaus (AM) onde anunciou uma série de investimentos voltados para moradia e infraestrutura, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu das mãos do CEO da empresa ‘Ô Amazon Air Water’, Cal Júnior, duas garrafas com água produzida a partir da atmosfera da Amazônia. As edições ganham cada vez mais destaque no mercado de águas finas mundial. A entrega ocorreu na noite desta quarta-feira (27), em um Hotel na Zona Oeste da capital amazonense.

Cal Júnior entregou ao presidente Lula a edição especial da ‘Ô Amazon Air Water’ – “Onça Pintada”, de 750 ml, a mesma garrafa que foi entregue ao presidente da China Xi Jiping. A outra garrafa entregue ao chefe de Estado foi a edição de 1,5 L da Vitória Régia. O presente foi direcionado à primeira-dama, Janja da Silva.

“O presidente Lula até perguntou, em tom de brincadeira , o porquê a garrafa maior ter sido entregue para a Janja. Explicamos que a edição ‘Vitória Régia’ tem um design todo especial que representa a beleza, exuberância e grandeza da mulher brasileira e que a garrafa entregue a ele, direcionada à primeira-dama, é o símbolo da valorização das mulheres da nossa sociedade”, disse Cal Júnior.

O CEO da Ô Amazon Air Water também disse que o encontro com Lula foi espontâneo, mas foi importante para demonstrar o potencial das tecnologias desenvolvidas na região Norte do Brasil e como elas já têm feito a diferença no cenário internacional.

Sobre a Vitória Régia 1.5L — Edição Exclusiva

A Ô Amazon Air Water lança ao mercado internacional de águas finas a edição Vitória Régia 1.5L, uma criação que une origem, tecnologia e significado em um único produto.

Produzida exclusivamente a partir da umidade do ar, esta água nasce nas noites de lua cheia, em Barcelos, no coração da Amazônia. A captação ocorre a partir dos rios voadores, transformados em água pela tecnologia GAUA, geração de água da umidade do ar, por meio da EPAUA Barcelos, nossa estação de produção dedicada a materializar o invisível.

A edição é inspirada na lenda de Nayá, a indígena que, ao buscar a lua, transforma-se na flor Vitória Régia, símbolo de beleza, entrega e transcendência. Esse conceito orienta toda a construção do produto.

A garrafa, em tom âmbar, é produzida na Espanha pela STAL, conferindo sofisticação e proteção à água. O fechamento é feito com rolha VinLock âmbar, da República Tcheca, reconhecida pela precisão e pureza no vedamento.

O conjunto é apresentado em embalagem especial desenvolvida pela Amazon Embalagem, que protege e valoriza a experiência. Acompanha uma sacola exclusiva com a mensagem:

“The purest way to say I love you.”

Integrando o seleto Clube dos 500, esta edição limitada posiciona-se no segmento mais elevado das águas do mundo, não apenas pelo produto em si, mas pelo que representa: origem, inovação e propósito.

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