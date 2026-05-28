Cidade Nova

Rua Coronel Sávio Belota recebe recapeamento completo

A Prefeitura de Manaus avançou, nesta quinta-feira (28), com mais uma grande frente de recapeamento asfáltico na zona Norte da capital. Desta vez, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) chegaram à rua Coronel Sávio Belota, no bairro Cidade Nova.

A via recebe aproximadamente 2,5 mil toneladas de massa asfáltica ao longo de dois quilômetros de extensão.

Recapeamento integra pacote de obras na Zona Norte

A intervenção faz parte do pacote de obras que contempla 141 ruas da zona Norte de Manaus. Além disso, a prefeitura pretende fortalecer a recuperação da malha viária e melhorar a mobilidade urbana em áreas de grande circulação.

A rua Coronel Sávio Belota concentra intenso fluxo de veículos e forte atividade comercial. Por isso, a nova pavimentação deve garantir mais segurança e conforto para motoristas, motociclistas, comerciantes e moradores.

Seminf destaca impacto direto na população

O secretário municipal de Infraestrutura, Madson Rodrigues, afirmou que a determinação do prefeito Renato Junior é ampliar os serviços nos bairros e acelerar as obras viárias em todas as zonas da cidade.

“Quando recuperamos uma via como essa, melhoramos o dia a dia de milhares de pessoas que passam por aqui para trabalhar, estudar, empreender e voltar para casa com mais segurança. O prefeito Renato Junior nos dá diariamente a missão de transformar a realidade da população com obras de qualidade”, destacou o secretário.

Moradores elogiam obras de recapeamento

Morador e trabalhador da rua Coronel Sávio Belota, o tapeceiro Augusto Gomes, de 63 anos, comemorou a chegada das equipes da Seminf.

Segundo ele, a comunidade aguardava há anos por uma intervenção desse porte na região.

“É a primeira vez que vejo um serviço desse tamanho aqui na rua. Ficamos muito felizes porque o trabalho está ficando excelente. A gente vê o esforço das equipes trabalhando no sol quente para melhorar a vida da população”, afirmou o morador.

Obras avançam em várias regiões de Manaus

A Prefeitura de Manaus mantém equipes de infraestrutura em diferentes bairros da capital. As ações incluem recapeamento, tapa-buracos, drenagem profunda e recuperação de vias estratégicas.

A gestão municipal afirma que o objetivo é melhorar a trafegabilidade, reduzir transtornos causados pelas chuvas e garantir mais segurança para quem circula diariamente pela cidade.

Leia mais: