TRAGÉDIA NO TRÂNSITO

Eduardo da Silva, de 40 anos, tentou ultrapassar um caminhão pela direita, perdeu o controle da moto e morreu no local do acidente na avenida Rodrigo Otávio.

Um motociclista identificado como Eduardo da Silva, de 40 anos, morreu após tentar ultrapassar um caminhão pela direita, perder o controle da moto e cair sob o veículo na manhã desta sexta-feira (29), na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

Com a força do impacto, a roda do caminhão esmagou a cabeça da vítima. Eduardo morreu no local antes da chegada do socorro. O acidente ocorreu na alça de acesso da avenida, ao lado do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), e provocou um longo congestionamento em uma das vias mais movimentadas da capital.

Segundo informações preliminares, Eduardo usava calça tactel azul, sapatênis e carregava uma mochila verde. Além disso, o motorista do caminhão permaneceu no local e relatou que não percebeu o momento da colisão.

Por causa do acidente e da interdição parcial da pista, o trânsito ficou intenso nas avenidas Rodrigo Otávio, Cosme Ferreira e André Araújo. Como consequência, o fluxo de veículos também foi afetado nos bairros Coroado, Japiim e Aleixo.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) organizaram o tráfego na região. Enquanto isso, a perícia realizou os procedimentos no local e o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo da vítima.

Veja vídeo:

Motociclista morre com a cabeça esmagada após cair embaixo de caminhão em avenida de Manaus pic.twitter.com/6U6akIFjhg — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 29, 2026

Foto: Reprodução

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