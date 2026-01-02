Denúncia

Suspeito foi detido em Manaus; diversos relógios e joias foram apreendidos

Um homem de 28 anos foi preso nesta sexta-feira (2) por furto qualificado de joias avaliadas em mais de R$ 200 mil. O crime ocorreu no dia 23 de dezembro de 2025, em um condomínio do conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Rodolfo Sant’Anna, no dia do crime, o suspeito trabalhava como pintor no imóvel e aproveitou a oportunidade para furtar as joias.

Além disso, o delegado explicou que o autor já havia sido investigado em 2023 pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) por um crime semelhante, mostrando que ele reincidiu nas mesmas circunstâncias.

Procedimentos

Nesta sexta-feira, a equipe de investigação cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão solicitados à Justiça. Durante a ação, os policiais foram até a residência do suspeito, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte, e apreenderam diversas joias e relógios, que podem ter origem em outros furtos. No entanto, os bens subtraídos no dia 23 de dezembro ainda não foram recuperados.

O suspeito responderá por furto qualificado e ficará à disposição da Justiça.

Leia mais: VÍDEO: Polícia desarticula quadrilha especializada em furtos de objetos em lojas de Manaus