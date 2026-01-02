jogos eletrônicos

Especialista aponta avanço de consoles portáteis, realidade virtual e novos formatos que devem transformar a experiência gamer

O mercado de jogos eletrônicos segue em crescimento no Brasil e deve ganhar novos contornos em 2026, impulsionado pelo avanço de tecnologias imersivas, consoles portáteis mais potentes e lançamentos aguardados pelo público gamer. Segundo a Pesquisa Game Brasil 2025, 88,8% dos entrevistados consideram os games uma de suas principais atividades de lazer, enquanto 82,8% afirmam jogar com frequência.

De acordo com o especialista em tecnologia da Info Store, Marcos Henrique, o ano de 2026 será marcado pela chegada de novas tecnologias e produtos esperados pelos consumidores. “Estamos vendo um movimento forte de inovação, principalmente com consoles portáteis mais potentes, novos dispositivos da Steam e grandes títulos que podem impactar diretamente o consumo e a experiência gamer”, explica.

Entre as principais novidades, o especialista destaca a evolução dos consoles portáteis, como o modelo da linha ROG Xbox, que oferece desempenho semelhante ao de um notebook gamer em um formato compacto. “Esses dispositivos permitem jogar em qualquer lugar e também podem ser usados para trabalho, o que amplia bastante as opções ao consumidor”, afirma.

Realidade virtual e novos dispositivos da Steam

Outro destaque para 2026 envolve os lançamentos da Steam, que incluem o Steam Machine, um PC compacto que combina características de computador e console, e o Steam Frames, um óculos de realidade virtual com melhorias em renderização, ergonomia e performance.

“São tecnologias que reforçam a tendência de experiências mais imersivas e acessíveis que vão dominar o mercado no novo ano, aproximando ainda mais o público dos jogos”, avalia Marcos Henrique.

Foto: Divulgação

Mercado gamer em expansão no Brasil

O cenário aponta para um consumidor cada vez mais conectado e exigente, em busca de experiências imersivas, mobilidade e alto desempenho. A combinação entre novos formatos de consoles, realidade virtual e grandes lançamentos deve consolidar 2026 como um ano estratégico para o setor gamer no Brasil.

Lei amais: Planejamento financeiro é a chave para evitar dívidas no início do ano, dizem especialistas