Procurado

Polícia Civil divulga imagem de suspeito ligado a boca de fumo em Canutama.

Canutama (AM) – Um homem identificado como Erick Silva Silva, de 20 anos, conhecido como “Manco”, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por envolvimento com o tráfico de drogas no município de Canutama, a 619 quilômetros de Manaus.

Segundo a polícia, o suspeito tem ligação com uma boca de fumo localizada no bairro São Francisco e segue foragido. As diligências continuam para localizá-lo e cumprir o mandado de prisão.

Outro envolvido já foi preso

Na mesma investigação, a Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (02/01), mandado de prisão preventiva contra um homem de 22 anos, apontado como integrante do mesmo esquema criminoso.

De acordo com o delegado Armando Diadosk Júnior, a prisão ocorreu um dia após a divulgação da imagem do suspeito como procurado. Após a repercussão, o homem se apresentou de forma voluntária na delegacia, acompanhado de uma advogada.

Polícia pede ajuda da população

A PC-AM reforça que informações sobre o paradeiro de Erick Silva Silva podem ser repassadas de forma anônima pelos números (92) 98541-5367, da 62ª DIP de Canutama; 197; (92) 3667-7575, da Polícia Civil; ou 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Sigilo garantido

A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo, conforme garantido pela polícia.

Procedimentos

O homem preso responderá pelo crime de tráfico de drogas e permanecerá à disposição da Justiça. Já o suspeito foragido segue sendo procurado pelas forças de segurança.

