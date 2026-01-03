Programação

Mostra do fotógrafo internacional Jacques Menassa será inaugurada no Museu da Cidade.

Manaus (AM) – A programação cultural de 2026 em Manaus será aberta oficialmente com a inauguração da exposição “Les Gens du Nord”, do fotógrafo internacional Jacques Menassa, na próxima segunda-feira (5/1). A mostra será realizada no Museu da Cidade de Manaus, localizado no paço da Liberdade, no centro histórico da capital.

Promovida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), a exposição marca o retorno de Menassa à capital amazonense e apresenta uma coleção de fotografias em preto e branco que retratam a Amazônia sob uma perspectiva sensível, profunda e humanista.

Olhar humanista sobre a Amazônia

Com domínio refinado da luz e da sombra, Jacques Menassa transforma cenas do cotidiano amazônico em poesia visual. As imagens transitam entre a força da floresta, os traços urbanos e, sobretudo, a presença marcante do povo do Norte, elemento central da narrativa da exposição.

A proposta vai além do registro fotográfico e convida o público à reflexão sobre memória, pertencimento e identidade cultural, destacando a relação entre o ser humano e o território amazônico.

Identidade cultural e pertencimento

O eixo central da mostra é o povo da região Norte. Em cada fotografia, o artista constrói retratos respeitosos que evidenciam resistência, alegria e dignidade, revelando a essência de quem carrega a Amazônia no olhar e na história.

Segundo o texto curatorial, “Jacques não apenas registra momentos; ele imortaliza a identidade de um povo, traduzindo em contrastes o que há de mais autêntico no nosso cenário regional”.

Abertura simbólica do calendário cultural

Para o diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, a exposição representa um marco simbólico para o início do calendário cultural da cidade em 2026.

“Abrir o ano com uma exposição desse porte, assinada por um artista internacional que dialoga diretamente com a identidade amazônica, reafirma o compromisso da Prefeitura de Manaus com a valorização da cultura, da memória e do nosso povo”, destacou.

A exposição “Les Gens du Nord” também consolida o Museu da Cidade de Manaus como um espaço vivo de encontro entre arte, história e cidadania, reforçando seu papel na cena cultural da capital amazonense.

Leia mais:

Artista amazonense Hannah Gonçalves lança exposição em Manaus