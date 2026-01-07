Denúncia

O caso chegou à Polícia por meio do Conselho Tutelar, após denúncia da tia de que a criança era abusada sexualmente pelo próprio pai.

Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante, na terça-feira (6), por estupro de vulnerável da filha de 5 anos, em Alvarães, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Marcelo Lopes, o caso chegou à unidade policial por meio do Conselho Tutelar, que recebeu denúncia da tia informando que a criança estava sendo violentada sexualmente pelo pai.

“Em depoimento, a tia da vítima relatou que procurou o Conselho Tutelar após ter flagrado o autor praticando o ato. Ela também contou que a vítima já havia feito, em momento anterior, revelações espontâneas a ela, questionando o motivo pelo qual o autor praticava os atos toda vez que ia dormir”, disse o delegado.

Confissão

Segundo o delegado, a equipe policial foi até o endereço do suspeito, onde ele confessou espontaneamente a prática dos atos. Ele também admitiu ter fotografado a região íntima da filha, e por isso o aparelho celular dele foi apreendido.

“O celular será encaminhado à perícia técnica, com o objetivo de verificar a existência de imagens, vídeos, mensagens ou quaisquer outros elementos informativos relevantes para investigação”, falou o delegado.

Procedimentos

O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e ele está à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

