Patixa Teló viralizou nas redes ao visitar a casa do BBB antes da estreia e apareceu em vídeo ao lado de Carla Evellyn.

Na tarde desta quinta-feira (8), Patixa Teló se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais durante a “Espiadinha BBB26”, evento da Globo que permitiu que influenciadores e jornalistas conhecessem a casa do reality antes da estreia oficial.

Além disso, a influenciadora chamou a atenção do perfil oficial da Globo, tirou fotos com fãs do lado de fora da emissora e apareceu em vídeo ao lado de Carla Evellyn, outra convidada do Amazonas, mostrando a empolgação das duas durante a visita.

Em postagem nas redes, a Globo celebrou a presença da diva:

“SIM, A RAINHA DO AMAZONAS TÁ NA CASA DO #BBB26 🗣️ A felicidade da diva global, Patixa Teló. Até beijo pra Manaus rolou! #RedeBBB #EspiadinhaBBB26”

Portanto, o evento proporcionou aos convidados uma experiência imersiva, com acesso aos ambientes da casa e pequenos spoilers da edição. Entre os influenciadores presentes estavam também Joel Marques, Negrete, Menina Veneno, Allan Barros, Ruan Juliet, Rafael Santos e Nicoly Martins.

Novidades do BBB 26

O BBB 26 estreia no próximo 12 de janeiro e promete mudanças e novidades para o público:

Grupo Pipoca: o público escolherá 10 brothers nas cinco Casas de Vidro.

o público escolherá 10 brothers nas cinco Casas de Vidro. Grupo Veteranos: ex-participantes de edições anteriores voltarão à casa.

ex-participantes de edições anteriores voltarão à casa. Cartola BBB: fãs montarão times com seus brothers e sisters favoritos e acumularão pontos a cada rodada.

fãs montarão times com seus brothers e sisters favoritos e acumularão pontos a cada rodada. Visual renovado: a produção preparou mudanças estéticas e de dinâmica para intensificar a experiência do público.

Assim, durante a “Espiadinha BBB26”, Patixa reforçou seu protagonismo entre influenciadores e fãs, viralizando nas redes e mostrando que já se tornou uma das grandes sensações desta temporada.

Além disso, a repercussão do vídeo com Carla Evellyn deixou claro que o público do Amazonas acompanha de perto cada movimento da influenciadora na casa.

