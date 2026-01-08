Espiadinha

Influenciadoras do Amazonas entram na casa do reality antes da estreia, mostram bastidores e aumentam o suspense sobre a possível presença de Patixa na edição.

Patixa no BBB 26? A web ficou em clima de mistério depois que influenciadoras do Amazonas anunciaram que vão entrar na casa do “Big Brother Brasil 26” antes mesmo dos participantes.

Além disso, a ação faz parte da “Espiadinha BBB”, movimento da Globo que vai revelar detalhes da mansão do reality nesta quinta-feira (8), a partir das 17h.

Assim, o convite já levantou teorias sobre a presença do Norte no programa, incluindo brincadeiras e suspeitas envolvendo Patixa. Agora, a dúvida é: será que a “rainha do Amazonas” vai mesmo estar no BBB 26? Entenda abaixo.

👯‍♀️ Carla Evellyn e Patixa juntas na experiência

Entre os nomes confirmados está a influenciadora Carla Evellyn. Ela aparece em um vídeo ao lado de Patixa anunciando a novidade para os seguidores. Além disso, Carla publicou a legenda animada:

“ESTAMOS NO BBB!!! 📸💥 A @tvglobo nos convidou pra conhecer a casa mais vigiada do Brasil ANTES DE TODO MUNDOOOO!!! 🤩🥳 (HOJE, A PARTIR DAS 17h, VAI TER NORTE NO BIG BROTHERRR SIMMM!!!) acompanhem nas nossas redes sociais!!!”

🎥 O que as influenciadoras vão mostrar dentro da casa

As duas estarão juntas na experiência. Por isso, elas devem mostrar os bastidores da casa, a decoração, os quartos, a cozinha e as áreas externas. Além disso, a ação inclui influenciadores e jornalistas de várias regiões do país, que vão ficar “confinados” por algumas horas, mas com acesso ao celular para registrar tudo.

📺 Estratégia da Globo antes da estreia

A dinâmica é um esquenta oficial da Globo antes da estreia do programa. Dessa forma, a ideia é permitir que o público conheça a nova cara do BBB 26 pelas redes sociais. Enquanto isso, a lista oficial de participantes segue em segredo.

🌎 Representatividade do Norte e expectativa do público

Nas redes, os anúncios das influenciadoras do Amazonas já movimentaram fãs do Norte. Além disso, a expectativa por uma possível representatividade da região na nova edição aumentou. No entanto, apesar da empolgação e das teorias, ainda não há confirmação de participação de Patixa ou de outro nome do Amazonas no elenco.

📲 Onde acompanhar a “Espiadinha BBB”

Por fim, os conteúdos da “Espiadinha BBB” serão publicados ao longo da tarde nas redes sociais das influenciadoras convidadas.

