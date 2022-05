Documentário celebra trajetória da primeira senadora do Brasil e terá exibição gratuita em Manaus

Manaus (AM) – Uma exibição gratuita do documentário “Depois da Princesa”, da jornalista amazonense Malu Dacio ocorrerá nesta sexta-feira, 13 na casa de artes Trilhares, localizada na rua Belo Horizonte, bairro Adrianopolis. A produção conta a história da primeira senadora do Brasil Eunice Michiles.

A jornalista conta que a possibilidade de compartilhar o trabalho com outras pessoas é essencial pra difundir a história.

“Muitas pessoas não conhecem a história da Eunice. E esse documentário tá aí de forma gratuita para as pessoas conhecerem um pouco da trajetória política dessa mulher marcante na nossa história”, disse.

Para a gestora da casa de artes trilhares, Rafa Margarido, abrir o espaço para fomentar mais cultura faz parte do que o local é enquanto casa de artes.

“Somos um espaço de fusão de trabalhos artísticos e fazendo uma conexão do público com os trabalhos, espetáculos, documentários e filmes que são produzidos na nossa cidade”

Sobre

Foto: Divulgação

O audiovisual retrata a trajetória política de Eunice Michiles, a primeira senadora do Brasil após a Princesa Isabel, que por direito dinástico obteve o título durante o período do Império brasileiro.

A produção do documentário se deu graças ao Programa Cultura Criativa – 2020/Lei Aldir Blanc – Prêmio Feliciano Lana, do Governo do Estado do Amazonas, com apoio do governo federal – Ministério do Turismo – Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura.

A partir de Eunice, o documentário relaciona a atuação, representatividade e desafios de personalidades femininas da política partidária do Amazonas, visto que a primeira senadora do Brasil foi eleita pelo nosso Estado, em 1979.

*Com informações da assessoria

