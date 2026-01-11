Reality

Participantes são do elenco Pipoca e foram escolhidos pelo público

Marciele e Brígido foram os escolhidos da Região Norte para entrarem no BBB 26. A dupla foi a mais votada pelo público, após ficarem quase três dias na Casa de Vidro instalada em um shopping de Manaus.

Representante feminina, Marciele teve 54,55% dos votos. Já o representante masculino, Brígido alcançou 53,62% da preferência do público.

Nesta edição, o público ficou responsável por escolher, por meio de votação, um casal de cada casa de vidro instalada nas cinco regiões do país para entrar oficialmente no reality show e disputar o prêmio milionário.

Natural de Juruti, no Pará, e com ascendência do povo Munduruku, Marciele Albuquerque é dançarina, digital influencer e vive há 16 anos em Manaus, no Amazonas. Desde então, construiu uma trajetória marcada pela valorização da cultura local.

Ela é conhecida nacionalmente por ocupar, desde 2017, o posto de Cunhã-Poranga do Boi-Bumbá Caprichoso, no Festival Folclórico de Parintins. Dessa forma, Marciele combina tradição e presença midiática, levando a cultura amazônica a diferentes públicos.

Aos 34 anos e morador de Manaus, Brígido Neto é formado em Engenharia de Produção, empresário e diretor executivo de uma escola de ensino regular, fundada pela família há 41 anos. Ele também dá mentorias para outras escolas particulares. Com a liderança como uma das suas principais características, herdou a escola da avó. Nessa escola, chegou a afastar a própria mãe do negócio. Hoje em dia, os dois têm uma boa relação. “O momento mais difícil da minha vida foi esse. Ela é uma pessoa muito boa, mas não tinha veia empreendedora”, conta.