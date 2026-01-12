Polícia Civil

O crime ocorreu no dia 26 de dezembro de 2025, na zona rural do município, nas proximidades do Lago do Miriti.

Um ex-caseiro foi preso suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de 9 anos no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). A prisão foi detalhada nesta segunda-feira (12/01) pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) e do Departamento de Polícia do Interior (DPI).

O Crime

O crime ocorreu no dia 26 de dezembro de 2025, na zona rural do município, nas proximidades do Lago do Miriti. O suspeito, um homem de 68 anos, trabalhava anteriormente como caseiro no sítio da avó da vítima (já falecida).

Segundo as investigações coordenadas pelo delegado John Castilho, o homem foi ao local para buscar pertences pessoais e tentou forçar um contato físico com a criança. Ao ter um pedido de abraço recusado, ele empurrou a menina contra a parede e praticou atos libidinosos à força.

Reincidência e Denúncia

A investigação revelou que o abuso aconteceu em dois momentos no mesmo dia. Horas após o primeiro ataque, a criança — que estava com medo de contar o ocorrido — precisou pedir ajuda ao homem para manusear uma bomba d’água, a pedido da mãe, que ainda desconhecia o crime. Nesse momento, o ex-caseiro voltou a atacar a vítima.

Após o segundo episódio, a criança relatou os fatos à mãe, que procurou imediatamente a polícia. Com base no depoimento, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do indivíduo, que foi localizado e detido no ramal Lago do Miriti.

Resposta das Autoridades

O delegado Paulo Magvinier, diretor do DPI, destacou que a prisão é um resultado direto da colaboração da sociedade. Ele reforçou a importância dos canais de denúncia:

Disque 197: Polícia Civil do Amazonas

Polícia Civil do Amazonas Disque 181: Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM)

O homem agora responderá pelo crime de estupro de vulnerável e permanecerá custodiado à disposição do Poder Judiciário.

