Ocorrência

Passageiros reagiram ao assalto, espancaram um dos suspeitos, enquanto a polícia prendeu os outros dois na fuga e recuperou celulares.

Dois homens suspeitos de assaltar a linha de ônibus 560, na avenida Margarita, Zona Norte de Manaus, foram presos na noite de segunda-feira (12). Um terceiro suspeito foi detido por passageiros e acabou sendo espancado antes da chegada da polícia.

Segundo testemunhas, esse suspeito ficou gravemente ferido após as agressões. Já os outros dois foram baleados por policiais durante a fuga e encontrados em uma área de mata próxima ao local.

A Ronda Ostensiva Municipal informou que os três embarcaram no ônibus fingindo ser passageiros. Em determinado trecho do percurso, anunciaram o assalto e passaram a ameaçar os ocupantes com um simulacro de arma de fogo e uma faca.

O suspeito localizado na área de mata negou participação no crime, mas com ele foram encontrados aparelhos celulares que teriam sido levados das vítimas. A ação provocou revolta entre os passageiros.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do suspeito espancado.

