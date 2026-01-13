Conflito no jogo

Atitude de Ricardinho com as águas divide os candidatos e eleva a tensão no Quarto Branco do BBB 26.

Após acordar os candidatos ao BBB 26 ao bater na porta e cantar no Quarto Branco, Ricardinho decide abrir todas as águas disponíveis para os possíveis brothers e sisters.

Na manhã desta terça-feira (13), o campeão de freestyle se posicionou em frente ao cooler e observou as latas de água. Em seguida, Chaiany sugeriu: “Bebe tudo”.

Ricardinho, então, começa a abrir uma a uma, as águas, o que provocou a reação imediata dos demais participantes que estão no Quarto Branco do BBB 26.

Diante da cena, os candidatos correram até o barril e passam a pegar suas próprias águas. Ricardinho reage: “Ué, não mandaram eu beber tudo?”. Durante a ação, ele acaba derramando o conteúdo de algumas latas dentro do cooler.

Chaiany se exalta e dispara: “Tu não é homem não. Se fosse, tu não estava fazendo isso aí não”.

Logo depois, os xingamentos aumentam. Matheus critica a atitude e afirma: “Fazer isso aí para mulher, tu é sem vergonha, rapaz”. Chaiany continua reclamando com o paraense, que provoca: “Você vai fazer o que?”.

Sem recuar, Chaiany responde, batendo no chão: “Ninguém vai desistir não, vamos endoidar então. Bora jogar, o jogo começou. Você quer ser o terror? Eu vou ser teu pesadelo aqui. Bora ver quem endoida quem, bora ver qual vai ser teu limite.”

Ricardinho abriu todas as latas de água dos rivais e derramou #BBB26



pic.twitter.com/jNc4TxmOkH — Dantas (@Dantinhas) January 13, 2026

quarto branco já rendendo barraco por causa de água pic.twitter.com/ZjpKfXwXEC — luscas (@luscas) January 13, 2026

